Máis de 200.000 galegos poderían beneficiarse da devolución da cláusula solo fraudulenta

A longa batalla legal dos afectados pola cláusula solo nos seus préstamos hipotecarios chegou a bo porto. Este mércores fíxose pública en Luxemburgo a sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TJUE) e a resolución foi favorable aos consumidores.

Fachada do Banco Pastor, un dos bancos que cobrou a clausula solo indebidamente | Fonte: Iria-Friné Rivera Vázquez

Isto quere dicir que as entidades bancarias devolverán aos clientes, no caso de reclamalo nos xulgados, o diñeiro que lle cobraron de máis desde a firma da hipoteca se se anula a cláusula chan. A sentenza, lida onte en Luxemburgo, contradi a interpretación do Tribunal Supremo español, que en 2013 anulou as cláusulas chan abusivas dalgunhas entidades, pero limitou o reintegro das cantidades cobradas de máis a este ano en diante.

Recuperar todo o pagado de máis

A Comisión Europea si se situou a favor da retroactividade total, apreciando a abusividade ou falta de transparencia na comercialización das cláusulas chan, e sinalando que se debía devolver o diñeiro cobrado de máis ao cliente desde que a houbo (é dicir, desde a firma da hipoteca) e non desde o 9 de maio de 2013.

Segundo estimacións de reclamador.es, compañía online que se di líder en reclamacións en España, o número de españois afectados cífrase ao redor dos tres millóns e medio, sendo Andalucía con máis de 600.000 afectados a comunidade autónoma máis prexudicada, seguida de Cataluña con 565.000 afectados e Madrid con case medio millón de afectados.

Segundo o cálculos de reclamador.es, de media, en base ás reclamacións dos seus clientes, os afectados poderán recuperar uns 8.000 euros de indemnización e ademais verán reducida a súa débeda co banco.

RANKING 10 COMUNIDADES CON MÁIS AFECTADOS POR CLÁUSULAS CHAN