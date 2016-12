ABANCA di que non ten ningunha cláusula chan pendente

Os servizos xurídicos de ABANCA defenden que a sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea sobre as cláusulas chan non afecta a esta entidade bancaria, tendo en conta que a súa responsabilidade nesta materia xa foi xulgada en España en dúas ocasións: tanto polo Tribunal Supremo como por un xulgado do Mercantil en Madrid en 2016.

Oficina de Abanca

En concreto, o fallo do tribunal europeo obriga aos bancos a devolver o cobrado de maneira irregular desde a firma do contrato da hipoteca con estas cláusulas, e non desde 2013, de cando data a resolución do Supremo que ditaminou que estas condicións eran desconformes coa normativa. Con todo, fontes de ABANCA, que reivindicaron que desde que o banco comezou a operar con esta denominación nunca "comercializou nin vendeu" este tipo de produtos e que calquera continxencia neste sentido deberá ser satisfeita polo FROB, o fondo de reestruturación ordenada bancaria.

E é que ABANCA é herdeira das antigas caixas de aforro galegas e NOVAGALICIA --a entidade resultado da súa fusión e posterior bancarización-- e foi comprada por Juan Carlos Escotet baixo o acordo de que o FROB cubriría o 85 por cento das reclamacións relacionadas con préstamos hipotecarios.

É por iso que, a xuízo do banco, é este fondo o que deberá asumir o reintegro de boa parte das cantidades derivadas de calquera demanda sobre as cláusulas adoito que, como insisten as mesmas fontes, non se comercializan "desde 2011" nin se cobran aos clientes "desde 2013".

77.000 afectados

En canto á cifra de afectados as cláusulas solo de ABANCA no conxunto de España, as fontes da entidade bancaria consultadas ratificaron a de case 77.300 achegada pola asociación de consumidores Acouga.

O presidente deste colectivo, Manuel Pérez Arias, explicou que este dato se extrae da notificación que a entidade financeira fixo a clientes despois de presentar unha demanda colectiva, que foi admitida polo Xulgado de Primeira Instancia número 11 da Coruña o pasado mes de febreiro.

Neste novo escenario que se abre, a asociación de consumidores recomenda adherirse ás súas demandas colectivas para conseguir recuperar o diñeiro correspondente a cada cliente, que varía en función da compra e do nivel no que se establecese a cláusula -os clientes poderán recuperar a diferenza en función de se o Euríbor se situou por debaixo dese umbral-.

A demanda colectiva formulada contra Abanca ten adheridos case un millar de clientes, pero o presidente de Acouga dá por feito un incremento nas próximas datas, tendo en conta que irán, ao seu xuízo, "co xuízo gañado".