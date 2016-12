Dez consellos para conducir máis seguros en inverno

Neve, xeo, choiva, néboa ... o inverno xa está aquí -empezou o 21 de decembro- e coller o coche durante estas datas require ter en conta unhas precaucións especiais. Non só hai que extremar o coidado na condución, senón tamén prestar especial atención ao estado do vehículo antes e despois de saír de casa.

Accidente causado pola neve | Fonte: crtvg.es

Estes son os consellos de seguridade que recomendan dende Europcar, unha das principais compañías de alugueiro de automóbiles no país, en España e en toda Europa:

1. Cando o parabrisas conxelado dáche os bos días. Non tentes quitar a capa de xeada botando ao parabrisas auga morna ou quente (o cristal pode romper a causa do brusco cambio de temperatura). Primeiro debes acender o motor do vehículo, activar a calefacción e dirixir o aire (co aire aínda frío) cara ao parabrisas ata que a capa de xeo se vaia reducindo levemente a medida que aumente a temperatura do aire proxectado. Sabemos que as veces non sobra o tempo pero, crenos, é o máis efectivo e seguro se non dispós de produtos anticonxelantes específicos para quitar o xeo do parabrisas

É mellor usar un rañador de plástico para retirar o xeo, evitando utilizar obxectos metálicos ou de materiais que poidan rabuñar o parabrisas. Tampouco tentes retiralo cos limpiaparabrisas se aínda non se derretou, xa que o xeo podería raiar o cristal. E por último, retira todo o xeo do parabrisas antes de iniciar a túa viaxe, mesmo en traxectos curtos.

2. Patinaxe sobre xeo. O máis recomendable é que inicies a marcha do coche en segunda velocidade acelerando moi suavemente. Debes empregar marchas longas e cambiar de marcha con manobras moi suaves, circulando sempre a velocidade moi reducida, usando o freo o menos posible. Para reducir a velocidade emprega sobre todo o freo motor levantando o pé do acelerador. En caso de perder o control do vehículo non pises o freo, hai que levantar o pé do acelerador e virar o volante cara a onde vaia a parte traseira do coche.

3. A neve, algo non tan bonito para conducir. Se a capa de neve é grosa é preferible circular sobre as rodaxes doutros vehículos. En cambio, se se trata de pouca neve e levan as cadeas montadas é mellor pisar neve virxe. Neste caso, recomendámosche evitar avanzar sobre as marcas doutros vehículos e se perdes o control, levanta o pé do acelerador e actúa igual que en caso de xeo.

4. Evita ser un coche de choque. Un dos principais efectos da condución sobre neve sen pneumáticos de inverno é o aumento da distancia de freado por redución da adherencia. Ademais, a isto súmase o aumento do perigo por risco de deslizamento e de perda de control da dirección. Os momentos do día máis perigosos son os que coinciden coa caída dos primeiros copos, polo que en tales circunstancias é aconsellable aumentar a distancia de seguridade.

5. Ollo coa néboa! A aparición da néboa afecta principalmente á visibilidade, pero tamén á adherencia. Por iso é moi importante ver e ser vistos. Hai que manter o habitáculo ventilado e a unha temperatura adecuada para evitar que se embacen os cristais, circulando sempre coa iluminación de cruzamento e o antinéboa dianteiro, e activando o antinéboa traseiro obrigatorio se a néboa é intensa.

Se a néboa é moi espesa e non existe suficiente visibilidade, débese estacionar o vehículo nun lugar seguro, mantendo a iluminación de posición ou estacionamento aceso.

6. Mellor previr que curar. Neste caso o refrán cúmprese e moito. Facer un recoñecemento completo do coche pode evitar contratempos durante estes meses. Os limpaparabrisas deben funcionar correctamente, os escobillóns non deben estar gastadas, e o depósito do líquido limpaparabrisas debe estar cheo. Comproba que todas as luces do coche funcionen correctamente e que todos os pneumáticos, incluso o de reposto, estean en perfecto estado. Tamén é importante revisar as pastillas de freo e comprobar que haxa suficiente líquido de freos, así como levar un botiquín de viaxe.

7. Xa é hora de comprar cadeas! Non queres lembrar a última vez que tiveches que poñelas, pero se se conduce por zonas nevadas é fundamental montalas nas rodas motrices e desconectar o programa electrónico de estabilidade ESP. E como poñer as cadeas de toda a vida podería supoñer unha tarefa complicada, unha opción máis sinxela é o uso cadeas de tea ou pneumáticos especiais con cravos para neve ou xeo.

8. O depósito, mellor cheo. Terás que facer paradas periódicas en estacións de servizo, pero é moi importante manter o depósito de combustible o máis cheo posible para evitar quedarsen combustible durante a túa viaxe, xa que no inverno os traxectos adoitan levar máis tempo e o vehículo realiza unha condución menos eficiente. Ademais, en caso de verche atrapado nunha estrada pola climatoloxía, levar o depósito de combustible cheo axudarache a manter activada a calefacción se fose necesaria.

9. Plan B. Ponche no peor e deseña outra alternativa de traxecto. É unha práctica moi recomendable (non só para longas distancias) xa que durante estas datas aumentan os incidentes, que terminan por orixinar retencións. Por iso recomendámosche que sempre planifiques a túa viaxe con suficiente antelación contemplando diferentes traxectos alternativos.

10. Provisión de provisións e accesorios. Non é cuestión de levar no maleteiro a compra mensual, pero en caso de xurdir calquera contratempo co vehículo durante a túa viaxe nunha zona mal comunicada, poden ser de vital importancia levar algúns alimentos. Para traxectos longos, non esquezas coller algo de comida, bebida, así como calzado e roupa adicional adecuada para neve ou xeo. E por suposto, non esquezas levar no vehículo a batería o teu teléfono móbil cargado e un cargador ou batería externa de apoio, non vaia ser.