Parte do cuarto premio do sorteo de Nadal cae en Galicia

O número 59.444, agraciado co primeiro dos dous cuartos premios do Sorteo Extraordinario de Lotaría de Nadal, caeu nas localidades lucenses de Lourenzá e Vilalba, e nas pontevedresas de Vigo, Valga e Ponteareas.

O Bar Suso de Teis, en Vigo, celebra o premio | Fonte: CRTVG

O número, o máis madrugador, foi cantado ás 9.14 horas en segundo o arame da primeira táboa, a penas uns minutos despois de que dese comezo o sorteo.

Este cuarto premio deixou 280.000 euros repartidos por Galicia. En concreto, unha serie completa --10 décimos-- foi vendida na administración número 1 de Lourenzá (Lugo), situada na Praza Linares Rivas.

Así mesmo, a administración número 1 de Vilalba, a situada na Praza Maior de Ponteareas, a da Praza Vicente Cousiño de Valga e a de Sanjurjo Badía 177 de Vigo venderon un décimo cada unha, agraciado con 20.000 euros.

Este premio estivo moi repartido en administracións de 70 localidades das provincias de Murcia, Sevilla, Asturias, Ávila, Palma de Mallorca, Barcelona, Cantabria, Las Palmas, Lleida, Lugo, Madrid, Pamplona, Valencia, Vizcaya, Cádiz, Huelva, Toledo, Albacete, Alicante, Almería, Asturias, Mérida, Badajoz, Baleares, Cáceres, Xirona, Guipúzcoa, Lugo, Xirona, León, Lugo, Málaga, Murcia, Pontevedra, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Valladolid e Zaragoza.

O Sorteo Extraordinario de Nadal reparte este xoves 22 de decembro 2.310 millóns de euros en premios, e os agraciados co 'Gordo' recibirán 400.000 euros ao décimo, con 660 millóns de euros a repartir con este premio principal.

Dende 2014, Lotarías e Apostas do Estado (LAE) permite cobrar no mesmo día os premios do Sorteo de Nadal, a partir da tarde-noite do xoves 22 de decembro.