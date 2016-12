Morre un mozo 19 anos e dúas persoas resultan feridas nun accidente de tráfico en Ponteceso (A Coruña)

Un mozo de 19 anos de idade, con identidade A.M.V., faleceu e outras dúas persoas, un home de 52 anos e unha muller de 51, resultaron feridas ao colisionar dous turismos na AC-419, ao seu paso polo lugar de Tella, no municipio coruñés de Ponteceso.

Segundo informaron fontes sanitarias, o suceso tivo lugar ás 20,35 horas do mércores cando o mozo, que faleceu no lugar, quedou atrapado no vehículo a consecuencia do impacto. Por iso, foi necesaria a intervención dos bombeiros de Carballo.

Pola súa banda, tanto o home, con identidade J.V.S., como a muller, M.C.P., foron atendidos no lugar polo persoal sanitario do PAC de Ponteceso e, tras iso, trasladados ao Hospital Virxe da Xunqueira en ambulancia.

Pola súa banda, a Garda Civil explicou que o accidente consistiu nunha colisión frontolateral entre un Renault Laguna e un Peugeot 206.

O equipo de Atestados de A Coruña instrúe as dilixencias para tratar de determinar as causas do sinistro, os datos do cal foron remitidos ao Xulgado de Instrución de Garda de Carballo.