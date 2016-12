Os viaxeiros aloxados nos hoteis galegos crecen un 6,8% en novembro

Os viaxeiros aloxados nos hoteis galegos creceron un 6,8% en novembro, ata as 211.670 persoas, segundo os datos que recolle este xoves o Instituto Nacional de Estatística (INE).

En concreto, durante o penúltimo mes do ano pasaron polos hoteis galegos 13.509 persoas máis que hai un ano. Del total, 211.670, a maior parte --171.894-- eran residentes en España. As pernoctacións realizadas, 414.596, creceron un 11,6% con respecto a novembro de 2015.

Por provincias, a maior parte dos viaxeiros aloxáronse en hoteis de A Coruña --103.627 persoas--. Así mesmo, 58.928 viaxeiros aloxáronse en Pontevedra, 26.434 en Lugo e 22.681 en Ourense.

A estanza media durante o mes de novembro foi de 1,96 días. Os hoteis galegos rexistraron durante ese mes unha ocupación media do 25,44 por cento das súas prazas e do 32,21 por cento dos seus cuartos.

BENEFICIOS E PREZOS

Os prezos dos hoteis galegos experimentaron en novembro un crecemento de 1,12 puntos, inferior aos 4,79 puntos de media nacional.

Así mesmo, rexistraron unha rendibilidade de 15,62 euros por cuarto dispoñible --un 8,3% máis-- e unha rendibilidade por cuarto ocupado de 50,69 euros --un 1,30% menos--.

DATOS NACIONAIS

Os hoteis españois rexistraron 16,7 millóns de pernoctacións o pasado mes de novembro, o que supón un 5,7% máis que no mesmo mes de 2015.

Durante os once primeiros meses do ano, as pernoctacións en establecementos hoteleiros aumentaron un 7,2% respecto ao mesmo período de 2015.

O avance interanual das pernoctacións hoteleiras logrado en novembro débese ao aumento do 5,8% nas pernoctacións realizadas polos visitantes e ao crecemento do 5,5% nas realizadas polos residentes en España.

Ademais, os hoteis facturaron 76,8 euros de media por cuarto ocupado, o que supón un incremento anual do 2,2%. A estanza media aumentou un 1,4% respecto a novembro de 2015, situándose en 2,9 pernoctacións por viaxeiro.