A pensión media en Galicia segue sendo das máis baixas do Estado

A pensión media en Galicia subiu un 2% en decembro de 2016 en comparación co mesmo mes de 2015, de forma que se situou en 768,46 euros. Pero este suba non fai que cambie a súa posición no ranquing español, onde está só por enriba da cifra de Extremadura (758,10), segundo os datos do Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

Unha persoa maior camiña por unha rúa | Fonte: elconfidencial.com

Por provincias, en relación con decembro de 2015, só A Coruña --810,25 euros de media-- e Pontevedra --809,37 euros-- experimentan crecementos, do 1 e do 0,9% respectivamente. Pola súa banda, en Lugo --680,59 euros-- e Ourense --662,26 euros-- , rexistran caídas do 0,7 e do 0,2% cada unha.

O número total de pensións na comunidade galega alcanzou as 757.612, un 0,5% máis en relación con novembro de 2015, e un 8% do conxunto do Estado. Así, 293.389 están na Coruña, 237.061 en Pontevedra, 118.023 en Lugo e 109.139 en Ourense.

En canto a tipo de pensións, de xubilación contabilizáronse 470.686 en Galicia no último mes do ano, o valor medio do cal foi de 873,52 euros.

As pensións de viuvez, un total de 187.409, ascenderon a 542,92 euros de media; as de incapacidade permanente, 69.432, situáronse en 827,99 euros; as de orfandade, 23.948, en 370,30; e as de favor de familiares, 6.137, en 477,72 euros.

A PENSIÓN MEDIA DE XUBILACIÓN SOBE NO ESTADO UN 2,1%

Pola súa parte, no conxunto do Estado, a pensión media de xubilación alcanzou a principios deste mes os 1.050,82 euros mensuais, o que supón un 2,07% máis que en decembro de 2015.

A pensión media do sistema, que comprende as distintas clases de pensión (xubilación, incapacidade permanente, viuvez, orfandade e a favor de familiares), situouse en decembro en 910,24 euros mensuais, o que supón un aumento interanual do 1,9%.

En concreto, a pensión media de viuvez situouse no último mes do ano en 640,89 euros mensuais, un 1,3% máis que en igual mes do ano pasado, mentres que a de incapacidade permanente alcanzou unha contía media de 931,65 euros mensuais, cun incremento interanual do 0,7%.

Así mesmo, a pensión media de orfandade ascendeu a 376,42 euros mensuais, un 1,2% máis que en decembro de 2015, mentres que a de favor de familiares se situou en 528,64 euros ao mes, cun repunte do 1,5%.