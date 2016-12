Dous quintos premios, vendidos en 14 localidades galegas

O número 22.259 resultou agraciado cun dos oito quintos premios do Sorteo Extraordinario de Lotaría de Nadal, dotado con 60.000 euros á serie. Cantado ás 10.15 horas no sexto arame da terceira táboa, foi vendido en nove localidades galegas, onde deixou 96.000 euros. En concreto, recaeu nas localidades pontevedresas de Bueu, O Porriño, Redondela, Castrelo, Vigo e Cambados, en Guntín (Lugo) e en Santiago de Compostela e Ás Pontes (A Coruña).

Minutos despois, ás 10.46 horas, foi cantado no noveno arame da cuarta táboa onúmero 19.152, agraciado co segundo dos oito quintos premios do Sorteo Extraordinario de Lotaría de Nadal, dotado con 60.000 euros á serie, foi vendido en distintas administracións de Santiago, A Coruña, Lugo, Cee, Ourense, Vigo e Pontevedra, onde deixou 252.000 euros.

Antes, no mesmo sorteo, xa tocou un cuarto premio en Galicia, co número 59.444, que deixou 280.000 euros nas localidades lucenses de Lourenzá e Vilalba, e nas pontevedresas de Vigo, Valga e Ponteareas.

O Sorteo Extraordinario de Nadal reparte este xoves 22 de decembro 2.310 millóns de euros en premios, e os agraciados co 'Gordo' recibirán 400.000 euros ao décimo, con 660 millóns de euros a repartir con este premio principal.

Dende 2014, Lotarías e Apostas do Estado (LAE) permite cobrar no mesmo día os premios do Sorteo de Nadal, a partir da tarde-noite do xoves 22 de decembro.