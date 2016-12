(AMP)Lotaría.- O 22.259, agraciado co primeiro quinto premio, reparte 96.000 en Galicia

O número 22.259, agraciado cun dos oito quintos premios do Sorteo Extraordinario de Lotaría de Nadal, dotado con 60.000 euros á serie, repartiu 96.000 euros en Galicia.

O número, cantado ás 10.15 horas no sexto arame da terceira táboa, foi vendido en nove localidades galegas. Os nenos do Colexio Residencia de Santo Ildefonso Lorena Stefan Ildefonso Lorena Stefan e Nicol Valenzuela Vásquez cantaron os números e Kevin Rodríguez Liriano Yanieiri Figuereo extraeron as bólas.

En concreto, a administración da rúa E. Vicenti de Bueu (Pontevedra) vendeu 6 décimos (36.000 euros), mentres que en As Pontes (A Coruña) e O Porriño (Pontevedra) se venderon dous décimos en cada unha.

Do mesmo xeito, un décimo --agraciado con 6.000 euros-- deste número foi vendido na administración da Vía Galileo de Santiago de Compostela, a da Avenida de Santiago de Guntín (Lugo), a da Avenida de Galicia de Cambados, a de Xesteira en Castrelo, a da Praza da Constitución de Redondela e a da Avenida Urzaiz 167 de Vigo.

Este quinto tamén estivo moi repartido nun centenar de localidades de provincias de Almería, León, Vizcaya, Madrid, Alicante, Asturias, Barcelona, Ceuta, Murcia, Valencia, Pontevedra, Barcelona, A Coruña, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Álava, Badajoz, Baleares, Burgos, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Ciudad Real, Córdoba, Cunca, Xirona, Granada, Guipuzcoa, Las Palmas, Lugo, Palencia, Salamanca, Sevilla, Toledo, Valladolid e Zaragoza.

O Sorteo Extraordinario de Nadal reparte este xoves 22 de decembro 2.310 millóns de euros en premios, e os agraciados co 'Gordo' recibirán 400.000 euros ao décimo, con 660 millóns de euros a repartir con este premio principal.

Dende 2014, Lotarías e Apostas do Estado (LAE) permite cobrar no mesmo día os premios do Sorteo de Nadal, a partir da tarde-noite do xoves 22 de decembro.