As hipotecas sobre vivendas caen un 5,5% en outubro en Galicia, fronte ao incremento da media

O número de hipotecas constituídas sobre vivendas inscritas nos rexistros da propiedade situouse en Galicia en 702 en outubro, o que representa un descenso do 5,5% en relación co mesmo mes do ano anterior, segundo os datos que publica este xoves o Instituto Nacional de Estatística (INE).

En comparación con setembro, as hipotecas sobre vivendas baixaron un 13,7%. O capital prestado ascendeu a case 72,1 millóns de euros, un 3,7% máis que en outubro de 2015 pero un 7,4% menos que no mes anterior.

No total de terreos, na comunidade galega creáronse 1.132 hipotecas, por uns 109,96 millóns. Foron 41 en rústicas, por 6,77 millóns; e 1.091 en urbanas, por 103,19 millóns.

As 1.091 hipotecas sobre urbanas distribuíronse entre vivendas (702 por 72,1 millóns), 10 soares (por 1,31 millóns) e outra clase de terreos (379, por 29,79 millóns).

As 41 en rústicas repartíronse entre 29 bancos (o valor dos cales alcanzou uns 6,5 millóns) e 12 doutras entidades (258.000 euros) e as 1.091 urbanas entre 1.061 bancos (por 99,57 millóns) e 30 entidades doutro tipo (3,63 millóns).

As cancelacións, un total de 1.421 en Galicia, foron 47 hipotecas sobre terreos rústicos (39 en bancos e oito noutras entidades) e 1.374 de predios (1.271 en bancos e 103 noutras entidades). Del total, canceláronse 860 hipotecas sobre vivendas, 29 sobre soares e 485 doutro tipo de predios.

Mentres, houbo 200 cambios en outubro, 172 por novación, sete por subrogación do debedor e 21 por subrogación do acredor. Por natureza do terreo, 18 eran rústicas e 182 urbanas --das que 110 eran vivendas -- .

CONXUNTO ESTATAL

No conxunto estatal, o número de hipotecas constituídas sobre vivendas inscritas nos rexistros da propiedade situouse en 22.581 o pasado mes de outubro, cifra un 16,8% superior á do mesmo mes de 2015.

Con esta suba interanual en outubro, a sinatura de hipotecas encadea tres meses de ascensos consecutivos tras haber repuntado un 6,4% en agosto e un 10% en setembro.

O importe medio das hipotecas constituídas sobre vivendas alcanzou no décimo mes do ano os 110.035 euros, un 1,1% menos que en igual mes de 2015, mentres que o capital prestado subiu un 15,6% en taxa interanual, ata superar os 2.484 millóns de euros.

En taxa mensual (outubro sobre setembro), as hipotecas sobre vivendas retrocederon un 15,3%, o seu segundo maior descenso dos últimos cinco anos, mentres que o capital prestado baixou un 17,7%, rexistrando tamén o seu segundo maior retroceso dos últimos cinco anos tras o de 2015.

Nos dez primeiros meses do ano, a sinatura de hipotecas sobre vivendas acumula un repunte do 13%, con incrementos do 16,3% no capital prestado e do 2,9% no importe medio.

ANDALUCÍA E MADRID, Á CABEZA

Por comunidades autónomas, as que rexistraron o pasado mes de outubro un maior número de hipotecas constituídas sobre vivendas foron Andalucía (4.513), Madrid (3.904) e Cataluña (3.561).

No décimo mes do ano, as comunidades que presentaron as maiores taxas de variación anual foron Aragón (+75,2%), Asturias (+66,9%) e Castilla e León (+29%).

Pola súa banda, as rexións nas que se prestou máis capital para a constitución de hipotecas sobre vivendas foron Madrid (593,7 millóns de euros), Cataluña (450,3 millóns de euros) e Andalucía (423,8 millóns).

SOBEN UN 12,7% AS HIPOTECAS SOBRE O TOTAL DE TERREOS.

De acordo cos datos do organismo estatístico, durante o décimo mes do ano constituíronse 32.774 hipotecas sobre terreos rústicos e urbanos (dentro destas últimas inclúense as vivendas), cifra que supón un aumento do 12,7% respecto a outubro de 2015.

O capital dos créditos hipotecarios concedidos descendeu un 3,7% respecto ao mesmo mes de 2015, ata rozar os 3.920 millóns de euros, en tanto que o importe medio das hipotecas constituídas sobre o total de terreos ascendeu a 119.602 euros, un 14,5% menos que en outubro de 2015.

O tipo de interese medio inicial para os empréstitos hipotecarios sobre vivendas alcanzou o pasado mes de outubro o 3,19%, fronte ao 3,30% do mesmo mes de 2015, mentres que o tipo de interese medio para o total de terreos se situou no 3,08%, cun prazo medio de 22 anos.

TIPO DE INTERESE VARIABLE NA MAIORÍA

O 71,4% das hipotecas constituídas o pasado mes de outubro utilizou un tipo de interese variable, fronte ao 28,6% de tipo fixo. O Euríbor é o tipo de referencia máis utilizado na constitución de hipotecas a interese variable, figurando no 93,7% dos novos contratos.

En canto ás hipotecas con cambios registrales, en outubro sumaron 8.598, un 31,3% menos que no mesmo mes de 2015. En vivendas, o número de hipotecas que modifican as súas condicións diminuíu un 27,9%.

Atendendo á clase de cambio nas condicións, en outubro producíronse 6.862 novacións (ou modificacións producidas coa mesma entidade financeira), cun descenso interanual do 33,6%.

O número de operacións que cambiaron de entidade (subrogacións ao acredor) baixou un 22,9%, mentres que o número de hipotecas nas que cambiou o ben hipotecado (subrogacións ao debedor) se reduciu un 10,3%.

Das 8.598 hipotecas que cambiaron as súas condicións en outubro, o 45,6% debéronse a modificacións nos tipos de interese. Despois do cambio de condicións, a porcentaxe de hipotecas a interese fixo aumentou do 7% ao 13% e o de hipotecas a interese variable caeu do 92,2% ao 86,1%.

O Euribor é o tipo ao que se referencian a maioría das hipotecas a tipo variable. Tras a modificación de condicións, o interese medio dos empréstitos nas hipotecas a tipo fixo reduciuse 1,3 puntos e o das hipotecas a tipo variable, 1,4 puntos.