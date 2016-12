Lotaría.- O 19.152, agraciado co quinto premio, deixa 252.000 euros en Galicia

O número 19.152, agraciado co segundo dos oito quintos premios do Sorteo Extraordinario de Lotaría de Nadal, dotado con 60.000 euros á serie, foi vendido en distintas administracións de Santiago, A Coruña, Lugo, Cee, Ourense, Vigo e Pontevedra.

O número foi cantado ás 10.46 horas no noveno arame da cuarta táboa. Os irmáns Isaac Patricio Vaquero e Aroa Patricio Vaquero, alumnos do Colexio Residencia de Santo Ildefonso Ildefonso, cantaron os números e Breylin Siri Frías e Juan Ismael Acosta Novas extraeron as bólas.

En total, en Galicia vendéronse 42 décimos deste número, que deixou 252.000 euros na Comunidade. En concreto, a administración número 42 de A Coruña vendeu 1 serie --10 décimos--, a mesma cantidade que a administración número 7 e a número 3 de Santiago de Compostela.

Ademais, a administración número 34 de A Coruña, na Avenida de Oza, vendeu dous décimos --12.000 euros--; a mesma cantidade que a administración número 2 de Lugo. Un décimo deste número tamén foi vendido na administración da Avenida Fernando Blanco de Cee, na número 45 de A Coruña, na da Praza das Mercedes de Lugo, na de Parada de Amoeiro (Ourense), na número 7 de Pontevedra e en tres administracións de Vigo.

O terceiro dos premios que apareceu este ano tamén estivo, como os dous anteriores -un cuarto e outro quinto-, moi repartido. Concretamente, foi parar a administracións de Ávila, Guadalajara, Lleida, Jaén, Burgos, A Coruña, Madrid, Murcia, Segovia, Toledo, Asturias, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, Granada, La Rioja, Lugo, Valencia, Álava, Alicante, Baleares, Cáceres, Cádiz, Cidade Real, Cunca, Xirona, Guipuzcoa, Huelva, Las Palmas, León, Málaga, Navarra, Pontevedra, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Toledo e Valladolid.

O Sorteo Extraordinario de Nadal reparte este xoves 22 de decembro 2.310 millóns de euros en premios, e os agraciados co 'Gordo' recibirán 400.000 euros ao décimo, con 660 millóns de euros a repartir con este premio principal.

Dende 2014, Lotarías e Apostas do Estado (LAE) permite cobrar no mesmo día os premios do Sorteo de Nadal, a partir da tarde-noite do xoves 22 de decembro.