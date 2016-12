Aparecen en bo estado dous menores que desapareceran o mércores en Lugo

Os dous menores que permanecían desparecidos dende a mañá do mércores, cando non regresaron aos seus domicilios ao rematar as clases no instituto do barrio lucense da Piringalla, apareceron en bo estado.

Segundo informaron fontes policiais, foi unha veciña a que alertou sobre as 10,00 horas deste xoves que a moza atopaba no portal da súa casa na Praza de Fonte dous Ranchos. Ao lugar achegouse un coche patrulla que comprobou que era a menor desaparecida e a trasladou á comisaría.

Pola súa banda, a propia moza foi a que explicou á Policía que o outro menor que se fuxira con ela regresara á súa casa sobre as 5,00 horas.

Despois de que o menor acudise á comisaría cos seus pais de forma voluntaria, a policía deu por finalizado o protocolo oficial de busca de desaparecidos que desapareceran.