O segundo premio deixa 2.375.000 euros en 13 localidades galegas

O número 4.536, agraciado co segundo premio do Sorteo Extraordinario de Lotería de Nadal e dotado con 1.250.000 euros á serie, deixou 2.375.000 euros repartidos en 13 localidades galegas. O número foi cantado ás 11.21 horas no primeiro arame da sexta táboa. Os nenos do Colexio Residencia de San Ildefonso Nicol Chungara Pardo e Youssef Salhi cantaron os número e Wilmer Preites González e J.Stiven Mendoza Candelo extraeron as bolas.

O 4.536, agraciado co segundo premio do Sorteo de Nadal, foi vendido en 12 localidades galegas.

En total, este número, foi vendido en 14 administracións de 13 localidades galegas. Conretamente nas coruñesas de Neda, Mazaricos, Boqueixón, Carballo, Coristanco, Ordes e Santiago de Compostela; nas pontevedresas de Ponteareas, Moaña e Moraña; nas lucenses de Escairón e A Pontenova e en Ourense.

As administracións que máis repartiron foron a da Avenida do Xuvia de Neda, que vendeu tres décimos deste número —375.000 euros—; e, con dous décimos vendidos cada unha, a da Rúa García Lema de Mazaricos, a de Concepción Arenal de Moaña e a da Avenida de Castrlao de Ponteareas. Cada unha delas repartiu 250.000 euros.

Este número recaeu en 84 administracións de 214 localidades de Granada, Valencia, Málaga, Valladolid, Madrid, Cádiz, Alacante, Biscaia, Sevilla, Ávila, Barcelona, Cidade Real, Xaén, Tarragona, Valencia, Santa Cruz de Tenerife, León, Badaxoz, Córdoba, A Coruña, Guadalaxara, Murcia, Alacante, Xirona, Huelva, Áraba, Albacete, Almería, Asturias, Baleares, Burgos, Cáceres, Castelló, Cuenca, As Palmas, Burgos, Lleida, Lugo, Navarra, Ourense, Salamanca, Segovia e Zaragoza.