A secretaria xeral de Emprego, Covadonga Toca, defendeu o papel da Xunta para axudar a Viriato, empresa téxtil radicada en Ordes (A Coruña) que solicitou a liquidación o pasado mes de novembro.

"Todo o que estivo nas nosas mans se fixo para intentar salvar á empresa", afirmou Toca en resposta a unha pregunta do BNG na comisión de Emprego.

Así mesmo, apunta que o pasado 20 de novembro mantivo unha reunión cos traballadores para que "se garantan os seus dereitos e poidan lograr a mellor saída posible nesta situación". Ao respecto, pide "confiar" na dilixencia do administrador concursal e o labor do xuíz, así como "nos mecanismos que ten o Estado para garantir o cobramento dos salarios dos traballadores".

Nesa reunión cos traballadores a Xunta trasladoulles a posibilidade que teñen de converterse en cooperativa ou outra fórmula empresarial "sempre que haxa un plan viable", mentres o Goberno galego pode poñer en marcha as ferramentas para que poida levarse a cabo.

CRÍTICAS Á XESTIÓN DA XUNTA

Pola súa banda, Xosé Luís Rivas, Mini, denunciou que "isto se viña vir", de forma que preto de 150 traballadoras quedan na rúa, das que 40 xa foron despedidas en setembro de 2015, pero só abonáronse indemnizacións a nove delas.

Ao respecto, recordou as axudas da Xunta nos últimos anos sen que houbese un "control desexable" do funcionamento da empresa. "Este diñeiro non se sabe para que se empregou", queixouse Rivas, xa que nin sequera se aboaron as indemnizacións.

Sobre este extremo, Covadonga Toca sinalou que en 2015 Xesgalicia "lle outorgou os apoios necesarios" a esta empresa, pero tamén en 2003 "o Igape colaborou a través dos seus avais nunha reestruturación que evitou o peche de Viriato", pero "lamentablemente a empresa non foi capaz de superar os problemas que viña arrastrando".