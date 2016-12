O PIB de Galicia rexistrou un crecemento en termos de volume do 3,2% en 2015, segundo o INE

O produto interior bruto (PIB) de Galicia creceu, como a media, un 3,2% no ano 2015, segundo a actualización da contabilidade rexional de España que publica o Instituto Nacional de Estatística (INE).

A contabilidade rexional de España, base 2010, presenta este xoves as estimacións rexionais unha vez que se incorporaron as revisións dos datos da contabilidade nacional anual ao proceso de estimación dos seus agregados.

Estes resultados mostran que en 2015 as comunidades autónomas que rexistraron o maior crecemento do seu PIB en termos de volume foron Rexión de Murcia e Cataluña, cun crecemento do 3,7%, seguidas de País Vasco, Comunitat Valenciana e Comunidade de Madrid, cunha variación do 3,6%.

As que rexistraron un menor crecemento real do seu PIB foron a cidade autónoma de Melilla (1,8%), Canarias (2,0%), a cidade autónoma de Ceuta e Extremadura (ambas as dúas con 2,1%).

Por outra banda, 15 dos 19 territorios rexistraron crecementos en volume do seu PIB superiores ao da UE-28 (que foi, en concreto, do 2,2%).

As variacións con respecto ás estimacións da serie anterior publicadas no mes de marzo pasado son debidas tanto á actualización de resultados da contabilidade nacional de España, coma á dispoñibilidade dunha maior cantidade de fontes de información estatística.

Na comunidade galega, as variacións de volume foron negativas en 2012 e 2013, con descensos do 2,8% e do 1,6%, respectivamente. En 2014 experimentou un incremento do 0,7% e agora, en 2015, un 3,2%.

O PIB per cápita en euros, para Galicia, foi de 20.483 euros, fronte aos 23.178 para o conxunto de España e os 28.900 da Unión Europea dos Veintiocho.

Mentres, a renda dispoñible, este dato relativo a 2014, foi de 13.098 euros por habitante, un 92,5% respecto á media do conxunto estatal, que se situou en 14.166 euros.

Nese mesmo exercicio de 2014, os fogares do País Vasco foron os que tiveron unha maior renda dispoñible por habitante, con 18.672 euros (cifra un 31,8% superior á media de España).

A esta comunidade autónoma seguírono Comunidade de Madrid (17.943 euros per cápita) e Comunidade Foral de Navarra (17.513 euros per cápita).

Por outro lado, os rexistros máis baixos corresponderon a Extremadura (con 10.641 euros por habitante), a cidade autónoma de Melilla (10.818) e Andalucía (11.032).

A renda dispoñible bruta por habitante de España en 2014 foi de 14.166 euros. Oito dos territorios rexionais superaron devandita media nacional.