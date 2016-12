(AMP) Lotaría.- Un décimo do 7.211, cuarto premio, deixa 20.000 euros na Coruña

O número 7.211, que resultou agraciado co segundo dos dous cuartos premios do Sorteo Extraordinario de Lotaría de Nadal, dotado con 200.000 euros á serie, foi vendido en parte na Coruña.

O número foi cantado ás 11.39 horas no noveno arame da sexta táboa. Os nenos do Colexio Residencia de Santo Ildefonso Nicol Chungara Ildefonso Nicol Chungara Pardo e Youssef Salhi cantaron os número e Wilmer Preites González e J.Stiven Mendoza Candelo extraeron as bólas.

Este premio foi parar a administracións de Jaen, Teruel, Alicante, Madrid, Baleares, Asturias, Barcelona, Málaga, Valencia, Vizcaya, Álava, A Coruña, Navarra, Santa Cruz de Tenerife. Na Coruña foi vendido un décimo, premiado con 20.000 euros, na administración número 5, na rúa Concepción Areal.

O Sorteo Extraordinario de Nadal reparte este xoves 22 de decembro 2.310 millóns de euros en premios, e os agraciados co 'Gordo' recibirán 400.000 euros ao décimo, con 660 millóns de euros a repartir con este premio principal.

Dende 2014, Lotarías e Apostas do Estado (LAE) permite cobrar no mesmo día os premios do Sorteo de Nadal, a partir da tarde-noite do xoves 22 de decembro.