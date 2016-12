O propietario do Bar Castelo de Mazaricos (A Coruña), Victorino Castelo, mostrouse "moi emocionado" tras coñecer que vendeu dous décimos do número 4.536, agraciados o segundo premio de 125.000 euros.

"Teño ganas de chorar da emoción", manifestou en declaracións a Europa Press Victorino Castelo, que explicou que ambos os dous boletos foron vendidos por máquina no seu establecemento situado na Rúa García Lema, en Piñeiro de Val.

O rexente, que asegurou descoñecer os que foron os agraciados, mostrou o seu desexo de que o diñeiro quede na zona, castigada "como todos os sitios" por unha crise que se sentiu especialmente no sector lácteo, de grande relevancia neste municipio.

En concreto, o número 4.536, agraciado co segundo premio do Sorteo Extraordinario de Lotaría de Nadal e dotado con 1.250.000 euros á serie, deixou 2.375.000 euros repartidos en 13 localidades galegas.

VENDIDO EN 13 LOCALIDADES GALEGAS

En total, este número, foi vendido en 14 administracións de 13 localidades galegas. Conretamente nas coruñesas de Neda, Mazaricos, Boqueixón, Carballo, Coristanco, Ordes e Santiago de Compostela; nas pontevedresas de Ponteareas, Moaña e Moraña; nas lucenses de Escairón e A Pontenova e en Ourense.

As administracións que máis repartiron foron a da Avenida do Xuvia de Neda, que vendeu tres décimos deste número --375.000 euros-- ; e, con dous décimos vendidos cada unha, a da Rúa García Lema de Mazaricos, a de Concepción Areal de Moaña e a da Avenida de Castrlao de Ponteareas. Cada unha delas repartiu 250.000 euros.

TRES DÉCIMOS EN NEDA (A CORUÑA)

Deste modo, na cafetaría La Flor de Mayo, situada no número 9 da Avenida Xuvia, foron vendidos a través da máquina tres décimos deste segundo premio.

Precisamente, en declaracións a Europa Press, o propietario do establecemento, Jorge Basoa, mostrábase "moi feliz" por repartir este premio, despois de máis de 30 anos vendendo lotaría nos diferentes negocios que rexentou.

CARBALLO

Ademais, no municipio de Carballo, foron vendidos, tamén por máquina, outros dous décimos deste número 4.536 e agraciados co segundo premio. Así, un deles foi despachado na administración de lotarías Alexandra situada na rúa Gran Vía e o outro no bar Lino, situado en Rus.

Segundo explicou a Europa Press o xerente da administración Alexandra, José Antonio Padín, aínda que polo momento descoñecen quen foi o agraciado, é posible que sexa veciño da zona, que son os principais clientes do seu establecemento.

Pola súa banda, o propietario do Bar Liño de Rus, José Manuel Pena, explica que posiblemente sexa outro veciño do municipio quen comprase o décimo no seu establecemento, coñecido por situarse na estrada que vai a Santiago e onde tamén pairan "moitos camioneiros".

Tamén na zona, neste caso no municipio coruñés de Coristanco, a Tasca A Pataca vendeu outro décimo, tamén por máquina, deste número agraciado con 125.000 euros.

A súa propietaria, Mari Carmen Barca destacou que non é a primeira vez que o seu establecemento reparte sorte. Así, en 2013 vendeu unha bonoloto premiada con 112.000 euros e un Jocker con 10.000.