Galicia terá un inverno máis cálido do normal e un Nadal sen precipitacións

A Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet) prevé, tras un outono "cálido" pero non excepcional, un inverno "máis cálido" do normal en Galicia e con precipitacións "normais" para esta época do ano. En canto ao Nadal, non se esperan chuvias.

Neve en Santiago | Fonte: Autor: Noel Feans.Flickr

O delegado da Aemet en Galicia, Francisco Infante, ofreceu unha rolda de prensa na que realizou un balance do outono en Galicia e avanzou as previsións meteorolóxicas para o inverno e as próximas festas de Nadal. Así, sinalou que o outono foi "cálido" en Galicia, con temperaturas superiores aos valores normais, destacando os preto de 30 graos que se alcanzaron no mes de outubro en Ourense e Vigo. A pesar destas altas temperaturas, non resultou "excepcional", asegura.

A estación foi "moi seca" en Galicia en canto a precipitación, ao rexistrar o 60% do valor normal de precipitacións para esta época. Non obstante, apuntou que, malia a escaseza de chuvia, o balance total do ano pode rematar en "húmido" grazas ao excedente de precipitación dos primeiros meses do ano.

En canto a temperaturas, 2016 resultou cálido pero sen chegar a superar os anos anteriores, posto que tanto 2014 como 2015 foron máis cálidos que este ano que remata. Non obstante, en España o 2016 foi o "sexto ano máis cálido" dende 1965; e a nivel global este ano é o máis cálido da historia.

NADAL

En canto ás previsións para os próximos días, a Aemet prognostica un Nadal sen precipitacións e con temperaturas máximas "máis altas" do habitual para este época do ano.

Desta forma, tras as precipitacións débiles deste xoves e venres, espera que Galicia quede baixo a influencia das altas presións, polo que non esperan chuvias nin en Noiteboa nin en fin de ano.

Finalmente, Infante realizou un prognóstico xeral para o inverno en Galicia, que se prevé que sexa "máis cálido", con temperaturas algo máis altas do habitual nesta época, e con niveis de precipitacións "normais".