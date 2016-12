O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, asegurou que a Garda Civil "traballa" na localización dos autores dun atraco en Pol (Lugo). Ademais, descartou a existencia de danos a unha empregada, precisando que o que houbo foi "un empuxón".

En concreto, dous encapuchados atracaron na mañá deste xoves a sucursal de Abanca do lugar de Mosteiro, no Concello de Pol (Lugo), de onde se levaron uns 300 euros, segundo informaron fontes da investigación e confirmou tamén o delegado do Goberno en Galicia.

O suceso aconteceu sobre as 8,20 horas deste xoves, cando dous homes irromperon con "armas curtas" na sucursal e, segundo se apuntou nun principio, golpearon con dous puñazos a única empregada que se atopaba alí. Non obstante, o delegado do Goberno descartou que ninguén sufrise "danos físicos".

BOTÍN

Tras iso, conseguiron un botín de 300 euros e déronse á fuga nun coche "de cor escura". A empregada foi trasladada, con lesións leves, ao HULA.

Varias patrullas da Garda Civil trasladáronse ao lugar e montaron un dispositivo na zona para dar cos atracadores, dando aviso tamén á Policía Nacional e á Policía Local de Lugo.

Dende Abanca lanzaron unha alarma interna que levou ao peche de oficinas próximas, como aconteceu coa de Meira, segundo confirmaron fontes bancarias.