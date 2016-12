O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, trasladou a súa confianza en que "máis pronto que tarde" se localice o home que matou á súa exparella en Santiago de Compostela.

En declaracións aos xornalistas, no transcurso dun acto no Centro de Control do Tráfico do Noroeste, sinalou que continúa a busca por parte da Policía Nacional e da Garda Civil, tras decretarse unha orde tanto a nivel nacional e internacional.

"Esperemos que se solucione máis pronto que tarde", apostilou Villanueva en relación á localización de A.E.B., exparella da nova romanesa acoitelada o venres en Santiago e presunto autor do asasinato.

E.M, de 30 anos, foi acoitelada na tarde do venres no seu domicilio na compostelana rúa de San Pedro de Mezonzo e faleceu o domingo a mediodía no hospital a causa das feridas que lle causou supostamente a súa exparella, que fuxiu do lugar do crime e ao que aínda de busca.