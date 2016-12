O Gordo esquiva Galicia e a Lotaría de Nadal reparte un 'belisco' de case 5 millóns

A sorte esquivou un ano máis a Galicia na tradicional Lotaría de Nadal, que deixou na Comunidade un 'belisco' de case cinco millóns de euros repartidos en multitude de localidades pero que non trouxo El Gordo, vendido integramente en Madrid, a terras galegas.

En concreto, en Galicia vendéronse décimos do segundo premio, o 4.536, así como dos dous cuartos --59.444 e 7.211-- e de seis quintos premios --03371, 22.259, 19.152, 68.981, 91,917 e 60.272--.

Non obstante, case todas as administracións que repartiron sorte en Galicia o fixeron a través das máquinas de expedición, polo que as vendas foron décimo a décimo e quedaron moi repartidas.

A cantidade máis grandes neste sorteo repartiuna o segundo premio, o 4.536, que deixou 2.375.000 euros en 13 localidades galegas.

O número, cantado ás 11.21 horas no primeiro arame da sexta táboa, levou a sorte a 14 administracións de Neda, Mazaricos, Boqueixón, Carballo, Coristanco, Ordes e Santiago de Compostela, en A Coruña; Ponteareas, Moaña e Moraña, en Pontevedra; Escairón e A Pontenova (Lugo) e a Ourense. En toda España, se vendeu en 214 localidades.

As administracións galegas que máis diñeiro repartiron con este premio foron a da Avenida do Xuvia de Neda, que vendeu tres décimos deste número --375.000 euros--; e, con dous décimos vendidos cada unha, a da Rúa García Lema de Mazaricos, a de Concepción Areal de Moaña e a da Avenida de Castrlao de Ponteareas. Cada unha delas repartiu 250.000 euros.

"Teño ganas de chorar da emoción", manifestou en declaracións a Europa Press Victorino Castelo, o responsable do Bar Castelo de Mazaricos no que se venderon os dous décimos do 4.536, que mostrou o seu desexo de que o diñeiro quede na zona, castigada "como todos os sitios" por unha crise que se sentiu especialmente no sector lácteo, de grande relevancia neste municipio.

Tamén os responsables da cafetaría Venecia de Santiago de Compostela sentiron a emoción de repartir, no seu caso, máis de 300.000 euros en premios neste Sorteo Extraordinario de Lotaría de Nadal.

En declaracións a Europa Press, o propietario deste establecemento situado na rúa Hórreo, Óscar de Toro, explicou que vendeu por máquina un décimo do número 4.536, agraciado co segundo premio, ao que se suman a totalidade do número 39.113, consignado ao establecemento e que, ao coincidir nas dúas últimas cifras co 'Gordo', está premiado con 180.000 euros en total.

Destes 180.000 euros, Óscar de Toro explicou que 66.000 foron repartidos en participacións de 5 euros, agraciadas con 30 euros, que os clientes puideron adquirir na cafetaría.

1,8 MILLÓNS NUN QUINTO PREMIO

Aínda que considerado un de 'premios menores', o último de sorteo, o 3.371, tamén deixou un 'belisco' importante na Comunidade a través das 30 series que vendeu a administración de lotaría número 3 de Bertamiráns, no municipio coruñés de Ames, o que supón 1,8 millóns de euros.

Segundo explicou a Europa Press o seu propietario, José Manuel Lado, das 45 series consignadas a esta administración, vendéronse unhas 30, a maior parte a cargo da Asociación de Taxis de Ames para "repartilos en participacións de 10 euros en todo o municipio". O resto foi vendido por portelo. Este quinto premio, que saíu pasadas as 13,00 horas, tamén deixou un décimo premiado na cidade de Ourense.

O MÁIS MADRUGADOR

O premio máis madrugador, un cuarto, foi o 59.444, que saíu do bombo apenas catro minutos despois de iniciarse o sorteo e que trouxo a Galicia 280.000 euros.

En concreto, unha serie completa - -10 décimos-- foi vendida na administración número 1 de Lourenzá (Lugo), situada na Praza Linares Rivas; mentres que a administración número 1 de Vilalba, a situada na Praza Maior de Ponteareas, a da Praza Vicente Cousiño de Valla e a de Sanjurjo Badía 177 de Vigo venderon un décimo cada unha, agraciado con 20.000 euros. Este premio estivo moi repartido en administracións de 70 localidades.

O outro cuarto premio, o 7.211, fíxose esperar ata as 11,39 horas e trouxo un décimo, premiado con 20.000 euros e vendido a través de terminal, á administración número 5 de A Coruña, situada na Avida Concepción Areal.

UN QUINTO CON 42 DÉCIMOS

Outro dos premios que viaxou ata Galicia foi o 19.152, agraciado cun quinto premio, e que repartiu 252.000 euros en administracións de Santiago, A Coruña, Lugo, Cee, Ourense, Vigo e Pontevedra, que venderon 42 décimos. O número foi cantado ás 10.46 horas no noveno arame da cuarta táboa.

En concreto, a administración número 42 de A Coruña vendeu 1 serie - -10 décimos-- deste número, a mesma cantidade que a administración número 7 e a número 3 de Santiago de Compostela.

Ademais, a administración número 34 de A Coruña, na Avenida de Oza, vendeu dous décimos -- 12.000 euros-- ; a mesma cantidade que a administración número 2 de Lugo. Un décimo deste número tamén foi vendido na administración da Avenida Fernando Blanco de Cee, na número 45 de A Coruña, na da Praza das Mercedes de Lugo, na de Parada de Amoeiro (Ourense), na número 7 de Pontevedra e en tres administracións de Vigo.

Pola súa banda, o 22.259, outro quinto premio tamén moi repartido, deixou 96.000 euros en Galicia. En concreto, a administración da rúa E.Vicenti de Bueu (Pontevedra) vendeu 6 décimos (36.000 euros), mentres que en Ás Pontes (A Coruña) e O Porriño (Pontevedra) se venderon dous décimos en cada unha.

Así mesmo, un décimo --agraciado con 6.000 euros-- deste número foi vendido na administración da Vía Galileo de Santiago de Compostela, a da Avenida de Santiago de Guntín (Lugo), a da Avenida de Galicia de Cambados, a de Xesteira en Castrelo, a da Praza da Constitución de Redondela e a da Avenida Urzaiz 167 de Vigo.

Do mesmo modo, o 91.917, tamén un quinto premio, deixou 60.000 euros a través dunha serie vendida na administración número 10 de Santiago de Compostela; e o 60.272 repartiu 24.000 euros a través de décimos soltos en Narón (A Coruña), Barro (Pontevedra) e as localidades ourensanas de Entrimo e Barbadás. Finalmente, o 68.981, quinto premio, rozou Galicia cun décimo vendido na administración número 2 de Betanzos.