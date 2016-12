Lotaría. - O 68.981, quinto premio, deixa 6.000 euros en Betanzos (A Coruña)

O número 68.981 resultou agraciado co sétimo dos oito quintos premios do Sorteo Extraordinario de Lotaría de Nadal, dotado con 60.000 euros á serie. Este premio foi parar a administracións de Madrid, Toledo, Lleida, Barcelona, Álava, Vizcaya, Baleares, Las Palmas e Murcia. Ademais, un décimo foi vendido na localidade coruñesa de Betanzos.

O número foi cantado ás 12.55 horas no sexto arame da novena táboa. Os nenos do Colexio Residencia de Santo Ildefonso Nazaret Blanco Carrizal Ildefonso Nazaret Blanco Carrizal e Josué Guamán Vicente cantaron os números e Breylin Siri Frias e Juan Ismael Acosta Novas extraeron as bólas.

O Sorteo Extraordinario de Nadal reparte este xoves 22 de decembro 2.310 millóns de euros en premios, e os agraciados co 'Gordo' recibirán 400.000 euros ao décimo, con 660 millóns de euros a repartir con este premio principal.

Dende 2014, Lotarías e Apostas do Estado (LAE) permite cobrar no mesmo día os premios do Sorteo de Nadal, a partir da tarde-noite do xoves 22 de decembro.