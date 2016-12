O 3.371, último quinto premio, deixa máis de 1,8 millóns en Ames (A Coruña) e Ourense

O número 3.371, que resultou agraciado co último dos oito quintos premios do Sorteo Extraordinario de Lotaría de Nadal, dotado con 60.000 euros á serie, deixou máis de 1,8 millóns en Galicia.

O último premio do sorteo estivo de novo moi repartido en administracións de Barcelona, A Coruña, Madrid, Valencia, Cádiz, Granada, Las Palmas, Alicante, Almería, Asturias, Barcelona, Baleares, Cáceres, Cantabria, Castellón, Ceuta, Huesca, Jaén, Las Palmas, León, Murcia, Ourense, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Toledo, Valladolid e Zaragoza.

En concreto, en Galicia, a administración da Avenida da Mahía de Bertamiráns foi a encargada de repartir unhas 30 series deste número, o que supoñen 1,8 millóns en premios, segundo explicou a Europa Press o seu propietario, José Manuel Lado.

José Manuel Lado precisou que, aínda que tiñan consignadas 45 series, devolveron barios billetes e venderon uns 30. O feito de que non se vendese por completo, segundo indicou, débese a que a xente "non se anima moito" a comprar aqueles números que empezan por cero.

Ademais, o rexente da administración destacou que a Asociación de Taxis de Ames comprou a maioría dos décimos, uns 250, para "repartilos en participacións de 10 euros en todo o municipio". O resto foi vendido por portelo.

Por iso, José Manuel Lado celebrou que case un millón de euros estean repartidos "en todo o pobo" e sobre todo "entre a xente traballadora".

PREMIO TARDÍO

En concreto, o número foi cantado ás 13.02 horas no noveno arame da novena táboa. Os nenos do Colexio Residencia de Santo Ildefonso Nazaret Blanco Carrizal Ildefonso Nazaret Blanco Carrizal e Josué Guamán Vicente cantaron os números e Breylin Siri Frias e Juan Ismael Acosta Novas extraeron as bólas.

O Sorteo Extraordinario de Nadal reparte este xoves 22 de decembro 2.310 millóns de euros en premios, e os agraciados co 'Gordo' recibirán 400.000 euros ao décimo, con 660 millóns de euros a repartir con este premio principal.

Dende 2014, Lotarías e Apostas do Estado (LAE) permite cobrar no mesmo día os premios do Sorteo de Nadal, a partir da tarde-noite do xoves 22 de decembro.