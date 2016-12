O Xulgado de Instrución número un de Tui (Pontevedra) recibiu este xoves declaración indagatoria no marco da coñecida como 'Orde dos miguelianos', doutras 11 persoas, todas elas investigadas por presunto delito de asociación ilícita, algunhas das cales se mostraron desconformes cos feitos.

Despois de que este mércores se notificase o auto ao líder da Orde e Mandato de San Miguel Arcángel, Miguel Rosendo, á súa muller, os seus dous fillos e a outras dúas persoas --un varón que foi a súa man dereita, e a súa muller-- este xoves acudiron aos xulgados os outros 11 investigados nesta causa, varios de eles considerados tamén como vítimas.

A avogada da defensa, Teresa Quintana-Drake, que ademais da Miguel Rosendo e a súa familia, tamén representa outras catro persoas --entre elas Marta Paz, man dereita do líder--, indicou que durante este acto, que durou unhas dúas horas e media, os seus patrocinados mostráronse "absolutamente desconformes co contido do auto".

Así as cousas, recalcou que é unha "absoluta incongruencia" que haxa "persoas catalogadas como vítimas e como autoras do delito de asociación ilícita co señor do que son vítimas". "¿ Como poden entender que estás asociado co teu verdugo? É unha contradición absoluta", rematou, antes de indicar que os seus representados van recorrer o auto.

Pola súa banda, a avogada Ana Regueira, que representa familiares vinculados á Orde e Mandato de San Miguel Arcángel, comentou antes de entrar aos xulgados que "hai xente que en bloque declara non estar conforme con nada do auto de procesamento, e outra que manifesta que hai partes que si, porque son verdade".

Regueira tamén remarcou que todas as persoas que compareceron este xoves pertenceron "dalgunha forma" á Orde, pero "a maioría realmente son consideradas vítimas" porque, ha dito, "había unha clara manipulación". "Moitas actuaban baixo as ordes expresas de Miguel Rosendo, que era quen ao final dirixía todo,", concluíu.

FIANZAS

En canto ás fianzas impostas pola xuíza para garantir as responsabilidades pecuniarias que puidesen derivarse, que para os imputados por asociación ilícita ascende a un total de 625.000 euros, Quintana-Drake dixo que ningún dos seus clientes poderá facer fronte a estas. "Son insolventes", apuntou.

No relativo ao sacerdote Ignacio Oriol, dixo que "xamais deu doazóns salvo que tivese o visto bo" da Igrexa e o Bispado, e en canto á fianza que a el lle corresponde comentou que a afrontará "como poida".

A xuíza tamén dispuxo a responsabilidade civil subsidiaria do Bispado de Tui-Vigo, polo que, segundo comunicou Quintana-Drake, esta autoridade eclesiástica compareceu e pediu un mes de prazo para estudar o sumario.

En relación a iso, a avogada reparou en que o Bispado terá que pronunciarse, posto que se é responsable civil subsidiario "é responsable". "Ou ben é mentira que haxa delito, e só querían quitar de enriba a Miguel Rosendo; ou ben sabía que había delito e o amparou", resumiu.

Despois destas declaracións indagatorias, cada unha das partes poderá pedir as probas que considere necesario, espera a remisión do informe da Axencia Tributaria, e teranse que resolver os recursos, tras o que se ditará o auto de conclusión de sumario e se remitirá todo o procedemento á Audiencia Provincial de Pontevedra.

IRMÁ DO LÍDER

A irmá de Miguel Rosendo, Francisca Rosendo, tamén acudiu este xoves ata o xulgado, acompañada de seguidores do líder, onde apuntou que tras as denuncias que desencadearon esta causa hai intereses económicos e defendeu que "Miguel non obrigou a ninguén a estar" dentro da Orde. "Non permito que a xente os trate de seita", concluíu.

Miguel Rosendo foi procesado por 24 delitos continuados contra a integridade moral, un de agresión sexual, 25 de abusos sexuais, e outros contra a Facenda Pública, asociación ilícita e branqueo de capitais. Ademais, foron procesados a súa muller e os seus dous fillos por delitos continuados contra a Facenda Pública e de branqueo de capitais; e tamén hai outras 13 persoas procesadas por senllos delitos de asociación ilícita.