En Marea demanda ao Goberno Galego un sistema de arbitraxe para as cláusulas chan

O voceiro parlamentario de En Marea, Luís Villares, reclamou á Xunta un sistema de arbitraxe para "uns 200.000 galegos" con cláusulas chan, despois de que o Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TJUE) ditamine que os bancos deben devolver todo o diñeiro cobrado de máis aos clientes afectados por esta práctica irregular nos seus contratos hipotecarios.

Luís Villares, no Parlamento galego | Fonte: Europa Press.

En rolda de prensa en Santiago, Villares informou sobre a presentación dunha proposición non de lei no Parlamento para instar á Xunta a articular os mecanismos necesario co fin de poñer en marcha un sistema de arbitraxe, similar ao acontecido co caso das preferentes, e solucións extraxudiciais para a devolución polas entidades financeiras das cantidades cobradas de forma "indebida".

Sobre esta cuestión, subliña que a Xunta "ten competencia" para "arbitrar" a través do Instituto Galego de Consumo, así como para impulsar unha solución extraxudicial.

Así, o voceiro parlamentario de En Marea avisa de que é un tema que "debe ser abordado de forma urxente" polo Goberno galego, xa que as administracións "deben tomar cartas no asunto", nunha problemática que repercute en "uns 4.000 ou 5.000 millóns" en todo o Estado español.

Ao respecto, Villares considera "normal" que o TJUE declarara a retroactividade nunha cláusula chan que "é abusiva", tanto "dende o punto de vista do propio dereito español" coma no tocante á protección aos consumidores no ámbito europeo.

UNHA PROBLEMÁTICA QUE "SUPERA" O INDIVIDUAL

Por iso, Villares apunta que esta problemática "supera con creces unha situación de carácter individual", polo que se debe articular unha solución "colectiva", dado o seu "interese público evidente", sen que as familias se vexan abocadas a "longos procedementos de carácter xudicial".

Ente sentido, chamou a atención sobre "a transferencia de renda" que esta medida suporía dende bancos a familias que "precisamente teñen hipotecas", co obxectivo de ter unha "maior dispoñibilidade de recursos que son seus e sempre foron".

Pola súa banda, o deputado Antón Sánchez valorou que a Xustiza europea "emenda a vergonzosa actuación dos gobernos e as autoridades" fronte á maioría dos consumidores".