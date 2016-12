A DGT estima que haberá máis dun millón e medio de desprazamentos en Galicia nestas festas

As estradas galegas rexistrarán máis dun millón e medio de desprazamentos durante estas festas de Nadal, segundo estimacións da Dirección Xeral de Tráfico (DGT) que manterá, xunto á Garda Civil, un operativo especial de tráfico dende este venres ata o 8 de xaneiro.

O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, presentou esta campaña, nun acto no Centro de Xestión de Tráfico, xunto á coordinadora da DGT en Galicia, Victoria Gómez, e o xefe do sector de Tráfico da Garda Civil na comunidade, o tenente coronel Francisco Javier Molano.

Tamén asistiron ao acto o director do Centro de Xestión de Tráfico, Ramiro Martínez, e o subdelegado do Goberno na Coruña, Jorge Atán.

En concreto, Villanueva precisou que se prevé que durante as tres fases -a primeira iníciase este venres e prolongarase ata o domingo 25; a segunda vai do venres 30 ao domingo 1 de xaneiro; e a terceira abranguerá do xoves 5 ao domingo 8 de xaneiro- eféctuense en Galicia en torno a 1,6 millóns de desprazamentos, un 10% dos previstos en todo o territorio nacional.

"PRUDENCIA" DOS CONDUTORES

Na presentación, o delegado do Goberno apelou á "prudencia" dos condutores e insistiu na necesidade de usar sistemas de seguridade despois de que no que vai de ano, segundo expuxo, se rexistraran 103 vítimas mortais nas estradas galegas, "12 máis respecto a ano pasado", apuntou.

Con todo, recordou que supón un descenso en comparación co ano 2000, onde se superou a cifra de 300 vítimas. Aínda así, admitiu que o dato no que vai de ano é "negativo" e, en particular, incidiu na necesidade de poñer especial atención nas vías secundarias.

Tamén instou ao uso de chalecos reflectantes por parte dos peóns e a revisar os coches antes de emprender unha viaxe. Mentres, precisou que, en cada unha das tres fases previstas, se estima que haxa unha media de máis de 400.000 desprazamentos.

MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO

Por outra banda, preguntado polo novo sistema posto en marcha pola *Dirección Xeneral de Tráfico para pechar o tramo da autovía a-8 cando a néboa impide a circulación segura, á altura de Mondoñedo, destacou a "resposta" dos condutores e o respecto aos sinais de desvío. Así, dixo que o índice de infractores non chegou ao un por cento.

Mentres, coincidindo coa presentación da campaña da DGT, a súa coordinadora en Galicia, Victoria Gómez, instou a modificar o Regulamento Xeral de Circulación para abordar cuestións como os límites de velocidade ou crear un regulamento de circulación urbano.

Pola súa banda, o xefe do sector de Tráfico da Garda Civil na comunidade, o tenente coronel Francisco Javier Molano, confirmou que se manterán nestas datas os controis sobre o consumo de alcohol e drogas entre condutores.

RESTRICIÓNS DE CIRCULACIÓN

Por outra banda, segundo informou a Delegación do Goberno, para garantir a seguridade nas vías restrinxirase o transporte de mercadorías perigosas e maquinaria de servizo automotora, grúa de elevación o domingo 25 de decembro e os días 1, 6 e 8 de xaneiro entre as 8,00 e as 24,00 horas, e o xoves 5 entre as 16,00 e as 24,00 horas.

Esta limitación que tamén será aplicable aos vehículos que necesitan dunha autorización complementaria de circulación, ao superar polas súas características os valores das masas ou dimensións máximas permitidas.

As obras que se realicen na rede viaria galega estarán paradas entre a unha de mediodía d este venres, o día 30 e xoves 5 ata as 24,00 horas dos domingos 25, 1 e 8 de xaneiro.