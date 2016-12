A EBA confirma que realizará os próximos test de estrés en 2018

A Autoridade Bancaria Europea (EBA) realizará o seu próximo exame de solvencia á banca europea en 2018, mentres que en 2017 realizará o seu tradicional exercicio de transparencia, segundo confirmou nun comunicado.

A institución, que comezará a preparar a metodoloxía dos test de estrés con carácter inmediato, incluirá no seu próximo exame o novo modelo de contabilidade europea IFRS 9, que modifica as normas de información financeira, os modelos de estados financeiros e a central de Información de Riscos.

Entre outros aspectos, o novo modelo, que se implantará o 1 de xaneiro de 2018, reforma a clasificación das operacións por risco de crédito, a estimación de provisións mediante modelos de perda esperada e a contabilización das coberturas.

"A nova norma é unha modelo complexo baseado nun método relativo, na comparación de riscos", comentou ao respecto o consultor do Fondo Monetario Internacional (FMI) para a IFRS e profesor do CEF, José Alberto Toribio, o pasado mes de xuño, cando engadiu que baixo a nova norma será necesaria "a detección de perdas esperadas considerando as condicións futuras, incluíndo as macroeconómicas", algo que terá unha mellor valoración de risco.

A EBA, que comunicou a súa decisión ao Parlamento Europeo, ao Consello Y a Comisión, levará a cabo en 2017 o seu exercicio anual de transparencia.

Este 2016, os seis grandes bancos españois, Banco Santander, BBVA, Criteria Caixa Holding (matriz de CaixaBank), BFA Tenedora de Accións (matriz de Bankia), Banco Popular e Banco Sabadell, superaron o exercicio de solvencia da EBA, que sinalou ao italiano Monte dei Paschi di Siena como o banco con peor resultado.