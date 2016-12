PSdeG cre que hai tempo antes de rematar 2016 para pedir a transferencia da AP9 sen que o Goberno a poida vetar

O PSdeG cre que hai tempo antes de que remate 2016 para reclamar a transferencia da autoestrada AP-9 de forma que a iniciativa, que no Parlamento galego apoiaron todos os grupos, saia adiante "de forma eficaz", sen que o Goberno central a poida vetar --como así aconteceu no Congreso--.

O ha aseverado este xoves o voceiro dos socialistas galegos na Cámara autonómica, Xoaquín Fernández Leiceaga, nunha rolda de prensa xunto á presidenta da xestora e deputada no Congreso Pilar Cancela.

Ambos os dous compareceron de forma conxunta despois de reunirse deputados do PSOE no Pazo do Hórreo, na Cámara Baixa e no Senado, para coordinar a estratexia política do partido en cuestións relativas á negociación e tramitación dos presupostos do estado e da comunidade galega.

En concreto, Fernández Leiceaga fixo un chamamento a "tódolos grupos" co obxectivo de "retomar o trámite e facelo ademais de forma que non poida ser vetado polo Goberno".

Pola súa banda, mostrou a vontade de "non intentar ter unha posición de beneficio de cada grupo", de forma que avogou por volver iniciar contactos porque cre "que hai días aínda para poder facer isto dun xeito solucione e eficaz antes de que remate o ano".

COMISIÓN BILATERAL

Para Leiceaga, a comisión bilateral creada entre o Executivo central e a Xunta para a xestión da autoestrada do Atlántico --que esta xornada mantén a súa primeira reunión-- serve unicamente para que Galicia poida "trasladar as súas peticións" a un Goberno, o que ten sede en Madrid, que manexa "a tixola polo mango".

En este escenario, o PSdeG, segundo remarcou o seu voceiro parlamentario, solicita ao presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, "que dea para atrás aos aumentos das peaxes que o seu Goberno en Madrid autorizou" nos últimos anos, e se referiu en concreto a unha suba do 7% baseándose no decreto "de recortes" de 2012 que "eliminou" unha rebaixa previa cifrada nesa porcentaxe.

Ao igual, fixo mención Leiceaga ao aumento do IVE, do 18% ao 21%, e ademais apuntou á decisión da exministra de Fomento Ana Pastor de financiar as obras de ampliación en Rande e ao paso da AP-9 por Santiago de modo que se prevé que haxa un incremento do 1% anual acumulativo. Isto, segundo os seus cálculos, suporá un incremento do 23% na peaxe nun prazo de 20 anos, é dicir, un "efecto final importante".

Se ben recoñeceu que o Goberno do PSOE "tamén facía isto", polo que precisou que non o discute en termos políticos, si engadiu que, "nun momento de recuperación", entende que debería ser o propio ministerio que asuma o custo destas obras de ampliación, que cuantificou nuns 400 millóns de euros.

Neste sentido, sinalou que o PSdeG prevé "suscitar" esta solicitude no Parlamento galego, para demandar ao Ministerio de Fomento que nun período de "ao mellor cinco anos" asuma ese prezo, "evitando esa suba do 1% anual, o que evitaría trasladárllelo aos cidadáns".

"Isto é o que cremos que debe pedir a conselleira hoxe", agregou, en relación ao encontro que a titular de Infraestruturas, Ethel Vázquez, manterá na sede de Fomento a partir das 18,30 horas.

AVE "ÍNTEGRO"

Por outra banda, Xoaquín Fernández Leiceaga falou da AVE a Galicia, ao indicar que no próximo pleno interpelará o Executivo autonómico sobre este asunto, e en xaneiro xa se abordará o tema en forma de moción, momento no que o PSdeG explicitar a "súa estratexia" ao respecto.

Sobre este tema, pediu "adiantar todo o posible" a chegada da alta velocidade á comunidade, e apostou pola contratación conxunta de proxecto e obra, algo "que permite reducir os prazos naqueles tramos que aínda non saíron a licitación, por exemplo o de Taboadela a Ourense".

"Queremos unha AVE canto antes, pero queremos tamén unha AVE íntegro", subliñou Leiceaga, no que coincidiu, a continuación, Cancela, quen esixiu "que se manteñan as condicións e os prazos" da formulación "inicial".

A responsable da xestora galega advertiu de que os socialistas non queren "trato de segunda" a Galicia neste tema, e recriminou a Feijóo que "era tan belixerante" cando á fronte do ministerio estaba José Blanco fronte á actitude que presenta agora.

De feito, ao principio da súa intervención, Pilar Cancela mostrou a "preocupación evidente" da súa formación polo "trato" que está a recibir Galicia do estado, que ao seu xuízo "non merece".

Neste sentido, atribuíu "posiblemente" a "xogadas internas" do PP o feito de que a comunidade galega se estea a ver ante un "prexuízo importante". "A maioría absoluta que reeditaron os populares galegos, segundo interpretou, lonxe de favorecer unha posición de fortalecemento de Galicia, está a ser un lastre".