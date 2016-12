SEPI autoriza a Navantia unha liña de avais por 28 millóns para o programa de 'jackets ' East Anglia One

O consello da Sociedade Estatal de Participacións Industriais (SEPI) autorizou a Navantia a formalizar unha liña de avais con Bankinter por máis de 28 millóns de euros para o contrato de 'jackets' (estruturas offshore) para o programa East Anglia One, informou o 'hólding' público.

Esta decisión permitirá á UTE Navantia-Windar facer fronte á garantía de pagamento anticipado e de cumprimento para poder acometer a fabricación e subministración dun total de 42 'jackets', que se levarán a cabo en programas de Wikinger.

O pasado mes de setembro Iberdrola adxudicou a Navantia e Windar un contrato de case 150 millóns de euros para o parque eólico mariño East Anglia One, dos cales ao redor de 108 millóns de euros corresponden a Navantia e 41 millóns de euros a Windar.

As 'jackets' construiranse no estaleiro de Navantia de Fene, mentres que Windar, nas súas instalacións de Avilés, se encargará de fabricar as estacas. A carga de traballo asociada a este contrato é dun millón de horas de traballo que se traducirán nun emprego medio de entre 600 e 700 persoas.

Finalmente, estímase que a fabricación dos 'jackets' poida comezar en xullo de 2017 coa finalidade de poder entregalos entre os meses de marzo e outubro de 2018.