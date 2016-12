En Marea presentou unha emenda de devolución á lei de acompañamento dos presupostos da Xunta, xa que "este ano é especialmente escandalosa para colar pola porta de atrás modificacións lexislativas profundas", que "deberían estar precedidas dun debate" en leis como a do chan aprobada este ano, de montes, de emprego público, transporte e estrutura agraria.

En rolda de prensa en Santiago, Antón Sánchez (En Marea) criticou que o PP "opta unha vez máis pola opacidade", "pola improvisación e a chapuza" para "favorecer determinados intereses".

Así, puxo como exemplo que a Xunta "busca unha artimaña" para "consolidar" a prórroga de concesións ao transporte, pois dá luz verde a que nesta lei de acompañamento se permitan cambios para "novos servizos", "mesmo antes da aprobación do plan de transporte público de Galicia".

De tal forma, avanzou En Marea solicitará a creación dunha comisión de traballo para aprobar o plan de transporte público de Galicia.

"SE NON FÓRA POLA SÚA CONDICIÓN DE AFORADOS ESTARÍAN IMPUTADOS"

No tocante a este extremo, Sánchez referiuse ao listado de políticos dos regalos enviados polo empresario lucense Raúl López, propietario do Grupo Monbus e investigado no marco da 'Operación Cóndor', no que se incluían entre outros os actuais presidente e vicepresidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo e Alfonso Rueda, no que considera "un caso claramente tipificado no Código Penal" como "suborno impropio".

Por iso, tanto Sánchez como o voceiro parlamentario de En Marea, Luís Villares, reclaman explicacións políticas desta "coincidencia" de que adxudicatarios envíen regalos a Feijóo e Roda.

Uns regalos que "superaban por moito o que se considera un uso social", avisa Sánchez, con "Vega Sicilia que superaban os 600 euros", que "non eran enviados ao chou" e "que non se devolveron".

Todo iso, mentres neses anos a Xunta adxudicou ata 13 millóns a Monbus" e "tomaron decisións lexislativas e normativas que beneficiaron a empresa", como a prórroga de 10 anos a 129 concesións de transporte pública que foron anuladas polo Tribunal Supremo.

"Se non fóra pola súa condición de aforados hoxe estarían imputados", reiterou Sánchez, nunha afirmación que tamén defendeu este xoves Luís Villares, ao igual que nos últimos días.

A liña seguida, Villares deixou claro que "con independencia de que os feitos que están sendo investigados penalmente sexan ou non delito, a responsabilidade política é evidente e débese dar", ante unha "relación clientelar" entre unha administración pública que concede un servizo e un particular que é o adxudicatario do contrato", o que "crea alarma social".

OUTRAS MEDIDAS POLÉMICAS

Así mesmo, Antón Sánchez lamenta que na lei de acompañamento a lei do chan "se modifica de facto" para facela "á medida" do alcalde popular de Ourense, Jesús Vázquez, despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declarase ilegal e anulase a ordenación provisional da cidade. Unha cuestión que ve exemplo de que o PP "traballa a golpe de sentenza" e "non ten un modelo de país".

No tocante á lei de montes, reprocha que "preténdese afondar nun modelo que favorece as grandes empresas como ENCE", "ampliando o chan onde se pode repoboar", "derrogando o decreto que limitaba a potencia das instalacións de biomasa a 10 megavatios", nun conxunto de medidas que "cambian o modelo forestal".

A isto únense que en 27.000 núcleos "poderanse instalar granxas de porcos ao pé das casas", mentres que a aposta de PP por impostos cero en rural "se traduce en 2,3 millóns de euros, unha cantidade ridícula".