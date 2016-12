A presidenta da xestora do PSdeG, Piar Cancela, subliñou este xoves que, "cando as cousas transcorren con normalidade, non vale a pena comentar nada", en relación á situación interna do partido.

Cancela foi preguntada polos xornalistas polo momento actual que afronta o PSdeG, nunha rolda de prensa conxunta co voceiro dos socialistas no Parlamento galego, Xoaquín Fernández Leiceaga.

En concreto, interrogada sobre se a crise interna calmouse nos últimos días, Cancela afirmou que como ten que ser", e reivindicou estar a "traballar día a día", como esta mesma xornada, na que se reuniron deputados do PSdeG no Parlamento de Galicia, Congreso e Senado para coordinar a estratexia política.

Así, incidiu en que a formación "está para facer propostas", como as que trasladaron na comparecencia sobre a AVE e a AP-9, e destacou que "as cuestións orgánicas non achegan nada aos intereses xerais" dos cidadáns.