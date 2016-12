Villares confía nun acordo nos presupostos de Pontevedra e non cre que inflúa en negociacións noutras cidades

O voceiro parlamentario de En Marea, Luís Villares, di "confiar" en que a Marea de Pontevedra e o goberno do BNG "poidan chegar a un acordo para sacar adiante os presupostos", o que "require que todas as partes se movan".

A preguntas da prensa este xoves, Villares defendeu que a Marea de Pontevedra formulou unhas emendas aos presupostos que "eran coherentes con todo o que o espazo de confluencia defende en clave de xustiza social", pero espera que se poida alcanzar un acordo.

"O cal significa, entre outras cousas, que o proxecto inicial de presupostos presentado polo equipo de goberno poida chegar a ser consensuado,", agrega, o cal irá "en beneficio da cidadanía de Pontevedra", a través dunha negociación "frutífera".

Cuestionado sobre se o feito de que a Marea de Pontevedra non apoiara as contas do BNG pode influír noutras cidades como Santiago --alí goberna Compostela Aberta sen maioría absoluta-- , Villares expresou que "cada cidade e cada marea debe ter autonomía para levar a cabo as súas propias negociacións no ámbito dos presupostos", "non se trata dun lugar ou outro", senón "de qué tipo de políticas implementar".

"Non consideramos que deban facerse un intercambio de cromos nin nada similar", sentenza, pois "os presupostos en cada cidade deben responder á mellora da calidade de vida".

Así, aprecia que "as claves que a Marea en Pontevedra defende, igual que as que defende en Santiago e en A Coruña son as mesmas: buscar uns presupostos transparentes, participados", así como con inversión "en clave de benestar social".