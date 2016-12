Feijóo insta a PSdeG e BNG a apoiar as mareas nas cidades por “lóxica”

A falta de maioría absoluta en todas as cidades galegas, agás Vigo, está provocando o atraso na aprobación dos orzamentos municipais. Unha situación orixinada sobre todo, pola gran división existente entre as distintas formacións políticas. Pero, os populares, co seu líder á cabeza, quixeron botar este xoves balóns fóra. E é que para eles, o problema non é do PP senón das forzas de esquerda que non apoian á outra forza de esquerda que goberna nas grandes cidades, en clara alusión ao que acontece nos gobernos das mareas –A Coruña, Compostela e Ferrol--.

Feijóo no Consello da Xunta

Por iso, Alberto Núñez Feijóo dixo que son o PSdeG e o BNG, principalmente, os que teñen que poñerse de acordo coas mareas para aprobar os orzamentos, e non o PP, porque a súa “responsabilidade” non é a mesma. “Dáme a sensación de que os alcaldes das mareas queren pactar co PSOE e co BNG e, polo tanto, a responsabilidade do PP non é igual”, indicou. “Non é o mesmo asistir a un banquete cando estás convidado que cando non che convidaron”, ironizou.

Neste sentido, considerou que son os socialistas e os nacionalistas os que teñen que apoiar as contas destes gobernos municipais porque, ademais, lembrou que foron eles os que, cos seus votos, colocaron ás mareas nos concellos “e non ao PP que foi o partido máis votado na maior parte delas”. “E se entón os apoiaron en contra da lóxica electoral, o normal agora sería que tamén actuaran con esa mesma lóxica”, engadiu.

En todo caso, insistiu na necesidade de dotar xa de estabilidade aos gobernos das grandes cidades porque “levan un ano longo de parálise” e, iso, insistiu, “non é bo para Galicia”.