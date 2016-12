CIG: O Concello da Coruña condenado a readmitir a unha delegada sindical

CIG Administración afirma que sentenza recoñece que non existe causa para o despedimento -efectuado en 2015- e cuestiona o carácter temporal do servizo. Tamén di que a sentenza recoñece que non existe causa para o despedimento, pois incluso "a falta de subvención ou a convocatoria para contratar axentes de emprego non pode dar lugar á extinción contractual" .

Concello da Coruña | Fonte: CIG

Ademais, o xuíz cuestiónase incluso o carácter temporal do servizo que realiza a traballadora, que "parece que era permanente no Concello, pois non cabe falar de servizo temporal o que se leva a cabo durante uns catro anos e non ten aparencia de finalizar". O sindicato critica o proceder da Administración local na súa política de contratación.