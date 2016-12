O libro 'Presente e futuro enerxético de Galiza non contexto europeo', coordinado pola eurodeputada Lidia Senra (AGEe), analiza o papel da comunidade galega no marco europeo ante a situación de "insostenibilidad e necesaria transición enerxética".

Segundo informou a formación través dun comunicado emitido este xoves, este é a primeira dunha serie de obras nas que se afondará sobre diferentes sectores e ámbitos socio-económicos co obxectivo de "facer fincapé en que as decisións que se toman a diario na UE afectan directamente ás galegas e os galegos".

En relación a iso, a eurodeputada alertou sobre a proposta "da Unión de Enerxía e a vontade de reformar e reorganizar a política enerxética de Europa" promovida polo presidente da UE, Jean Claude Juncker.

"As medidas que toman tanto a Comisión como o Consello Europeo teñen como fondo a perspectiva das políticas neoliberales. É dicir, favorecer os intereses das grandes empresas e non ter en consideración que calquera medida seria que se queira desenvolver ten que pasar por ter en conta os límites do planeta", destacou.

Así, Senra cre que é necesario que dende os órganos de decisión da política comunitaria se impulsan medidas que avancen en "reducir o consumo" enerxético ou que redefinan "unha política enerxética baseándose nas necesidades reais da sociedade que poña fin á pobre enerxética".

O libro, que conta cunha tiraxe de mil exemplares e que tamén está dispoñible para descarga na web de AGEe, recolle artigos de varios expertos en economía e sector enerxético, como o profesor da USC Xoán Doldán, o investigador Miguel Pardellas ou o catalán Alfons Pérez, encargado da monitorización das políticas de seguridade enerxética da UE.