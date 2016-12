Consello.- A Xunta estende a 'tarxeta benvida' aos nenos que nazan en 2017 e prevé uns 15.000 beneficiados

A Xunta estenderá a axuda de 100 euros ao mes da Tarxeta Benvida aos nenos que nazan en Galicia ao longo de 2017, un ano no que se prevé beneficiar con esta medida a unhas 15.000 familias.

Diso deu conta en rolda de prensa ao termo da reunión do Consello de la Xunta o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, quen apuntou que a inversión prevista para este fin é de 18 millóns de euros.

Tras subliñar que non se concibiu esta medida con carácter "transitorio" ou "electoral", senón que se manterá mentres exista dispoñibilidade presupostaria, ha dado conta de que para o ano próximo se aumentarán os supostos que dan dereito á axuda e os establecementos onde se pode utilizar a tarxeta.

Así, ademais das familias que teñan un fillo ou adopten un menor dun ano, poderán acollerse a este dereito aquelas familias que estean en situación de garda con fins adoptivos dun bebé de menos de 12 meses.

En canto aos novos usos da tarxeta, ás farmacias, parafarmacias, supermercados e tendas de alimentación súmanse os establecementos de puericultura e de artigos para a infancia, tales como roupa ou berces.

CHEGAR A 15.000

Nas previsións da Xunta, que ha verbalizado o presidente, está chegar en 2017 ás 15.000 nenos con esta axuda (fronte aos 12.685 beneficiarios deste ano), o que suporía o 80 por cento dos nacidos.

O resto estarían fóra do límite marcado para recibir a axuda, ao ter unha renda familiar superior aos 45.000 euros anuais. Con todo, nos casos en que se supere este tope, teñen dereito a ela quen a renda da cal per cápita non supere os 13.500 euros.