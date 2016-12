O Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades reuniu este xoves en Compostela a decenas de intelectuais, investigadores, escritores e representantes das institucións máis destacadas sobre a lingua galega para render unha sentido homenaxe a Xesús Ferro Ruibal, "un dos puntais" e principais impulsores da entidade e exemplo de traballo "apaixonado" en defensa do idioma.

Así definiuno o actual coordinador científico do centro, Manuel González, mestre de cerimonias dun acto de tributo a unha figura destacada tanto no seu papel docente, coma de investigador, académico, teólogo, escritor e divulgador da lingua galega que empregou "tódolos medios á súa disposición" para animar ao uso e a compartir o seu amor polo idioma propio de Galicia.

"Galicia foi o farol que iluminou a súa vida", sinalou, tanto en s labor como académico numerario na RAG, como catedrático de Latín ou como investigador no Ramón Piñeiro, institución que axudou a crear, impulsar e consolidar sempre dende a "ética, a responsabilidade e un pragmatismo exemplar".

Un dos seus grandes colaboradores, Antón Santamarina, fixo un repaso da súa traxectoria tanto en "temas latinos", coma nos seus estudios de Teoloxía e defensa do galego na relixiosidade, situándoo como un contemporáneo do Padre Sarmiento.

Así mesmo, referiuse ao seu "importante papel" na elaboración do Plan Xeral de Normalización Lingüística ou os seus estudios de sociolingüística e, sobre todo, "na fraseoloxía", na que é "unha autoridade" que creou escola, ademais do seu traballo en toponimia e onomástica na Real Academia Galega.

O propio presidente da RAG, Xesús Alonso Montero, agradeceu o papel do seu "colega e admirado amigo" co galego, unha lingua "salvable", incidindo en que con "dous ou tres ducias" de individuos como Ferro Ruibal o futuro do galego estaría "consolidado".

Tras estas intervencións, o homenaxeado tomou a palabra para sinalar que o protagonista do acto é "a paixón pola lingua" e o galleguismo, ademais da "lóxica solidaria" que levou no seu día a creación da RAG, o ILGA ou o propio Ramón Piñeiro e que sae de todos os galegos que ofrecen "unha man" ao idioma ademais dun "futuro", agradecendo todas as oportunidades que lle ofreceron ao longo da súa vida.

"VISIÓN POSITIVA"

Ademais destas personalidades, o acto contou coa participación dos secretarios xerais de Política Lingüística e Cultura, Valentín García e Anxo Lorenzo, e do conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez.

O responsable autonómico destacou que "o común denominador da súa biografía persoal e intelectual foi a dignificación da lingua galega" e o seu papel divulgador a través da súa revista de fraseoloxía ou do programa de televisión 'Ben falado'.

"Foi a visión positiva da lingua, noso particular Lázaro Carreter audiovisual", sinalou para gabar o seu papel de estudoso e a súa entrega ao longo de tres lustros ao proxecto do Ramón Piñeiro.

Durante este acto de homenaxe, o conselleiro de Cultura fixo entrega dun libro conmemorativo do Ramón Piñeiro dedicado á figura de Ferro Ruibal, con achegas de diversos autores e investigadores, titulado 'Lingua, pobo e terra'.