O Concello de Ourense destinará 105.000 euros ao Comedor Social de Cáritas e ao Banco de Alimentos

O Concello de Ourense destinará 105.000 euros para axudar ao Comedor Social de Cáritas e ao Banco de Alimentos da cidade. Así o sinalou este xoves o alcalde, Jesús Vázquez, en rolda de prensa posterior á Xunta de Goberno Local, na que tamén se informou da posta en marcha dun novo Plan de Prevención de Riscos Laborais.

Vázquez confirmou que o Banco de Alimentos de Ourense percibirá unha subvención do Concello por importe de 5.000 euros que se destinarán a financiar o proceso de captación, clasificación e distribución gratuíta de alimentos para persoas e colectivos en risco de exclusión social.

O Concello tamén asinou un convenio con Cáritas Diocesana de Ourense, por un importe de 100.000 euros que servirán para axudar ao mantemento do servizo de comedor social que ofrece esta organización.

Na súa intervención ante a prensa, o primeiro edil tamén confirmou que a Xunta de Goberno aprobou a modificación do Plan de Prevención de Riscos Laborais, que substitúe ao actual, vixente dende o ano 2006.

PLAN CONTRA O ACOSO LABORAL

O rexedor ourensano destacou que este plan tamén conta cun procedemento para evitar a existencia de acoso laboral. O texto foi elaborado durante a última reunión do Comité de Seguridade e Saúde do Concello, composto por catro representantes do Concello e outros catro delegados de prevención escollidos entre os representantes dos traballadores.

Fóra da orde do día, a Xunta de Goberno aprobou, por trámite de urxencia, contratar o servizo de Limpeza das dependencias municipais mediante procedemento aberto. Este servizo ten un importe anual de 1.134.779,19 euros.