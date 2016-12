A Catedral de Santiago concederá a compostela aos peregrinos que realicen o Camiño dende A Coruña

O Cabido da Catedral de Santiago acordou conceder a 'compostela' aos peregrinos que realicen o Camiño Inglés dende A Coruña e que poñan en práctica outras tradicións jacobeas, mesmo aínda que non percorreran os 100 quilómetros que se esixen para obter esta certificación.

O Cabido de Santiago tomou esta decisión a raíz da petición remitida por varias asociacións estranxeiras, confrarías, a Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago, así como polo Concello de A Coruña e varias institucións jacobeas para que se concedese a 'compostela' aos peregrinos que parten da cidade herculina en peregrinación.

Co visto bo do arcebispo de Santiago, Julián Barrio, o cabido aceptou entregar a compostela aos peregrinos que cheguen a través do porto coruñés e que, ademais de percorrer a pé a distancia entre A Coruña e Santiago, fixeran parte do Camiño nos seus países ou rexións de orixe.

Ademais, os habitantes da Coruña e dos seus arredores que 'devotionis causa' visiten os espazos jacobeos da súa cidade e fagan o resto da peregrinación a pé ata o sepulcro do Apóstolo, tamén recibirán a 'compostela'.

Finalmente, os peregrinos ou camiñantes que non reúnan estas condicións poderán recibir, non obstante, o documento acreditativo de visitar a Catedral e o sepulcro do Apóstolo Santiago.

Por outra banda, o Cabido da Catedral procedeu á reelección de Segundo Leonardo Pérez como deán da basílica compostelana, cumpridos catro anos do seu mandato inicial.