A familia do siareiro do Deportivo da Coruña Francisco Javier Romero, alcume 'Jimmy', recorreu xa o arquivo da causa a través do seu avogado ao considerar que "hai indicios abondos" na investigación policial para identificar aos presuntos culpables do asasinato.

Así o manifestou a Europa Press o letrado da familia, que xa interpuxo o recurso para impugnar o auto no que se acordou o sobresemento provisional das pescudas xudiciais tras máis de dous anos de investigación.

Ademais, o avogado considerou "determinante" que se chame a declarar a unha testemuña protexida que no seu día sinalou a catro ultras como os autores dos feitos, destacando que non se pode inhabilitar o seu testemuño antes de escoitalo.

O día da morte, o 30 de novembro de 2014, ultras do Atlético de Madrid e do Deportivo de La Coruña enfrontáronse nunha liorta pactada nas proximidades do Río Manzanares e nas inmediacións do estado Vicente Calderón.

Segundo as imaxes captadas por cámaras de vixilancia, sete ultras botaron o siareiro do Depor ao río. A autopsia confirmou que a vítima presentaba un forte traumatismo craneoencefálico e varias lesións.

"Das dilixencias practicadas non se puido determinar quen ou quen foron os autores nin das lesións a Santiago nin da morte de Francisco, recolle a resolución de arquivo.

Hai poucas semanas, parecía que a causa avanzaría coa petición da Fiscalía de Madrid para que testificase a testemuña protexida que ao inicio da instrución sinalou aos posibles autores materiais do crime. Apuntou catro ultras do club rojiblanco, ingresando estes en prisión provisional. Pero o pasado maio, o xuíz acordou a súa posta en liberdade.

Ademais, a Audiencia de Madrid absolveu hai uns meses ao menor que foi condenado por homicidio o pasado mes de febreiro polo Xulgado de Menores número 4 de Madrid. O xuíz considerou acreditada a súa responsabilidade penal e directa na morte violenta de 'Jimmy', nas inmediacións do estado Vicente Calderón.