O responsable do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, advertiu este xoves aos seus homólogos en Cataluña e Euskadi, Carles Puigdemont e Íñigo Urkullu, respectivamente, de que acudir á conferencia de presidentes convocada para xaneiro non lles fará ser "menos nacionalistas", senón "máis responsables".

Preguntado ao respecto na rolda de prensa posterior ao consello de la Xunta, Feijóo sinalou que, en caso de que finalmente non se presenten, será "a primeira vez que aconteza" que algún presidente autonómico se descolgue.

"Se eu decidise non ir, non podería explicar aos galegos o que se vai tratar e que afecta a todos", subliñou, convencido de que esa decisión suporía incumprir as súas responsabilidades como presidente de Galicia.

Sobre todo porque, como recalcou, "por acudir a unha conferencia non se abandona a ideoloxía". "Exércese a responsabilidade", defendeu, antes de esgrimir que Artur Mas, nos seus tempos á fronte da Generalitat, acudiu a unha cita destas características e iso non lle impediu ser nacionalista nin se pasar despois a "ser independentista".

"ESCOITAR O GOBERNO"

Fronte a estas posicións dos máximos dirixentes en Euskadi e Cataluña, Feijóo destacou a conferencia de presidentes como "unha oportunidade de escoitar o Goberno e de que o Goberno escoite as comunidades".

Na mesma liña, resaltou que son asuntos "moi importantes" os que se abordan neste foro, de modo que --insistiu-- o interese xeral debe primar. "Pero cando un non é responsable xa sábese o que é", resolveu.

Pola súa banda, valorou a introdución da cuestión demográfica na orde do día, unha cuestión "capital" para Galicia; e aplaudiu que se vaia tratar tamén un pacto educativo, a sostenibilidad do sistema sanitario e o novo modelo de financiamento autonómico.