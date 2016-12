Consello.- A Xunta impedirá o corte do gas natural por non pagamento a familias con dificultades

A Xunta estenderá ao gas natural as axudas para evitar o corte da subministración por non pagamento de familias con dificultades económicas, unhas medidas que xa entraran en vigor para frear os cortes de luz e ás que se acolleu, aproximadamente, un millar de fogares.

En rolda de prensa ao termo do consello de la Xunta, o presidente, Alberto Núñez Feijóo, explicou que o obxectivo da medida que se abordou este xoves é "que ningunha familia pase frío" este inverno.

É por iso que pechou un acordo coas cinco subministradoras de gas natural en Galicia para que, en caso de non pagamentos, remitan unha notificación ao cliente coa información sobre as axudas da Xunta. En caso de que a familia se adhira, frearase o corte de subministración, pois a administración aboará un máximo de 200 euros para ata dúas facturas atrasadas.

"A loita contra a pobreza enerxética é un obxectivo para nós", resaltou Feijóo, non sen recordar que case 5.000 persoas reciben tamén as axudas do ticket eléctrico --de ata 180 euros anuais ou 300 en caso de familias numerosas--.

COMPLEMENTO DE PENSIÓNS

Sen abandonar o ámbito social, o consello de la Xunta tamén deu luz verde ao pagamento do complemento autonómico para 40.000 persoas con pensións non contributivas, do fondo de asistencia social e do subsidio de garantía de ingresos mínimos.

Trátase de 206 euros que recibirán nos primeiros 10 días de xaneiro na mesma conta bancaria na que cobran a súa nómina sen que teñan que realizar ningún tramite.

"É a maior contía de España", reivindicou Feijóo, tras poñer en valor que Galicia é unha das tres comunidades que realizan este ingreso xunto con --Andalucía e Extremadura-- e que a este fin se destinan 8,2 millóns de euros.

Trátase, en palabras do mandatario, de "beneficiar a un colectivo que o necesita", pois se compón de anciáns e persoas con minusvalideces, enfermidades ou incapacidades para traballar. É, polo tanto, "unha mensaxe de solidariedade do pobo de Galicia".

VIVENDAS SOCIAIS EN VIGO

Tamén en materia social, o presidente informou de que a Xunta amplía ata 10 millóns de euros a inversión necesaria para adquirir os terreos nos que se construirán 1.600 vivendas protexidas en San Paio de Navia, en Vigo.

Trátase, como dixo, do "maior" proxecto de vivenda protexida en marcha en Galicia e poderá materializarse a pesar das limitacións urbanísticas derivadas da anulación do plan. Iso si, advertiu de que o concello debe axilizar a modificación do plan parcial de cara a que a Xunta poida levar a cabo o ano próximo a urbanización da nova fase.

MENORES EN RISCO

Adicionalmente, o consello de la Xunta aprobou a sinatura dun convenio coa Fundación Universidade da Coruña dotado con 180.000 euros para un programa de avaliación e tratamento terapéutico de menores en situación de risco ou desamparo.

Son un máximo de 220 nenos con desaxustes emocionais-conductuales severos relacionados coa súa situación de desprotección os que poderán ser atendidos no marco deste programa nos centros que a mencionada fundación ten nas catro provincias galegas.