O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lamentou este xoves os últimos casos de violencia de xénero con vítimas mortais en Galicia e trasladou o seu "afecto" ás familias das dúas mozas asasinadas.

"Nada do que poidamos facer reparará a perda de mulleres asasinadas e todo o que fagamos para previr a criminalidade machista será insuficiente se unha muller máis morre", recalcou, ao ser preguntado sobre as opcións que existen para pechar un pacto contra esta lacra entre as distintas forzas políticas.

Con todo, remitiu aos asuntos sobre esta materia que se abordarán no pleno do Parlamento da próxima semana, tras subliñar o feito en Galicia "se pode comparar con vantaxe" con calquera autonomía. Na mesma liña, defendeu que as medidas postas en marcha "son homologables" ás de calquera rexión europea.