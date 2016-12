O presidente da Xunta e do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, falou este xoves das dificultades para aprobar os presupostos en varias cidades galegas e, ao respecto, instou aos grupos que deron o seu apoio ao candidato doutra formación para ser alcalde a que sexan "coherentes" e manteñan ese voto ou ben, se están "decepcionados" coa súa xestión, "actúen en consecuencia".

Pola contra, como recalcou Feijóo ao ser preguntado sobre a situación das cidades galegas ao termo do Consello da Xunta, a postura deses grupos municipais sería "bastante incoherente".

Ademais, restou responsabilidade ao seu partido no medio desta situación, toda vez que os alcaldes de partidos do espectro da esquerda "non" intentaron chegar a acordo sobre os presupostos co PP, senón entre eles.

"Non creo que a responsabilidade sexa igual para os invitados ao convite ou para os que non reciben convite para intentar pactar", sentenciou, non sen mencionar que "as cidades galegas levan ano e medio nunha situación de parálise".

Isto, tal e como sinalou, "non só prexudica" aos habitantes deses lugares, senón ao conxunto de Galicia, pois é neses municipios onde viven a maioría dos galegos.