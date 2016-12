O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reivindicou a "xestión compartida" da Xunta e o Goberno da AP-9 como "un paso que non se dera nunca" e deu por feito que as reunións da comisión serán "periódicas" e non cousa dun "día".

Preguntado sobre a reunión que manterán este mesmo xoves o ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, e a conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, destacou como "un bo síntoma" que xa comecen os traballos.

Tamén restou importancia ás críticas formuladas pola oposición e considerou que "unha pena que non desen este paso cando gobernaban", pois supón que Galicia ten voz nas obras que se fan na autoestrada e na súa prioridade.

Ademais, asegurou, as políticas tarifarias da Xunta abordaranse nesa comisión. "Eu defenderei os intereses de Galicia, porque a iso me dedico", resaltou o presidente, crítico con que os que falan de suprimir peaxes "son os mesmos" que os pagaban ao Goberno.

"Non me parece un bo negocio", remachou, en alusión á etapa do bipartito, ao tempo que engadiu que espera que na reunión de Ethel Vázquez co ministro poidan falar tamén da chegada do AVE a Galicia aínda que a información "definitiva" está prevista para xaneiro.

CORREDOR DO MORRAZO

Tamén en materia de infraestruturas, o Consello da Xunta deu luz verde este xoves á licitación das obras do último tramo do Corredor do Morrazo, entre Meira e Cangas (Pontevedra), por uns 18,2 millóns de euros.

Trátase de catro quilómetros que suporán 24 meses para a súa conclusión e a previsión é que as obras comecen antes do verán, de modo que "o 100%" da autovía estea en execución o ano próximo.