O vicepresidente da Deputación de Lugo confía en que o proxecto de presupostos vaia ao pleno do mes de xaneiro

O vicepresidente da deputación de Lugo, o socialista Álvaro Santos, avanzou este xoves que o proxecto de presupostos podería ir ao pleno do mes de xaneiro.

Santos non ocultou que iso "depende" das negociacións cos grupos da oposición, dado que o goberno provincial socialista se atopa en minoría, con dez deputados provinciais, fronte a doce do PP, dous do BNG e un non adscrito.

"Pode ir ao pleno de xaneiro, pero depende de como evolucionen esas negociacións, a situación política. Sería un escenario ideal poder aprobar o presuposto inicialmente en xaneiro que implicaría a súa aprobación definitiva no mes de febreiro e, polo tanto, dez meses por diante para executar", precisou.

En canto a estas contas, Santos destacou que "é un proxecto que mantén as cifras en xeral deste ano, de 2016", e que logran, "grazas a non ter débeda, manter unha posibilidade de inversión na provincia de Lugo de 88,4 millóns de euros, cun incremento do 0,16 por cento respecto do ano pasado".

"Vertébrase en torno a tres piares; emprego, benestar e infraestruturas". Aínda así, admitiu que é preciso "negociar" e "tratar de chegar a un entendemento", polo que confía que a oposición "teña unha actitude máis construtiva que a do ano pasado" para aprobar as contas provinciais.