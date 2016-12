O Xulgado declara o sobresemento provisional da causa aberta contra o alcalde de Caldas de Reis (Pontevedra)

O xulgado que instrúe o caso do alcalde de Caldas de Reis (Pontevedra), José Manuel Rey, decretou o sobresemento provisional da causa aberta contra o rexedor ao non quedar "acreditada a intención e coñecemento da comisión do delito".

Fontes do TSXG trasladaron esta nova un mes despois de que a Audiencia Provincial de Pontevedra declarase nulo o auto de apertura de xuízo oral contra Rey por un suposto delito de malversación de fondos públicos.

En declaracións a Europa Press, José Manuel Rey mostrou a súa satisfacción pola decisión do sobresemento provisional, aínda que tamén cauto pola "posibilidade de que o fiscal recorra" a decisión do Xulgado que leve a unha reapertura do caso.

Tamén avanzou que este venres comparecerá ante os medios no seu municipio -este xoves atopábase en Santiago de Compostela- para ofrecer declaracións sobre este asunto unha vez que dispoña do auto.

Tras a decisión tomada polo Xulgado que instrúe a causa, o Fiscal podería presentar un recurso e, dado o carácter provisional do sobresemento, o caso podería reabrirse se aparecen novos indicios.

CRONOLOXÍA DO CASO

O caso remóntase ao ano 2002, cando unha sentenza -confirmada anos máis tarde polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia- obrigou a demoler un inmoble a raíz da denuncia dun veciño.

Juan Manuel Rey herdou a citada orde en 2006, tras substituír no cargo de rexedor ao tamén socialista José María Tobío, e incumpriu ese mandato xudicial. Por ese motivo, o xulgado do contencioso-administrativo impúxolle en 2010 unha multa coercitiva de 600 euros.

Neste caso dilucídase se o rexedor ordenou ao seu tenente de alcalde asinar o pagamento da multa con cargos aos fondos públicos -que posteriormente restituíu- mentres el se atopaba de vacacións.

Durante a investigación sobre un suposto delito de malversación de fondos públicos, Juan Manuel Rey sempre asegurou que el non foi responsable do pagamento desa multa, que nin sequera estaba en España cando se efectuou e que non deu orde ningunha nese sentido.