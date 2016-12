O peso dos salarios no PIB galego alcanzou en 2015 o punto máis baixo da serie, segundo o estudo que publica este xoves o Instituto Galego de Estatística (IGE).

En concreto, os salarios en 2015 representaron o 44% do PIB, cando chegaron ao 48% en 2009. Este indicador acumula cinco períodos de caída, se ben no último esta é moi leve, ao igual que acontece en España.

Na UE-28 a porcentaxe da remuneración dos asalariados no PIB é superior a España e Galicia e a tendencia e a caída dende 2009 foi de 1,2 puntos porcentuais.

Estatística explica que a remuneración dos asalariados é un compoñente do PIB cando se analiza pola vía das rendas. De feito, indica qué parte do valor engadido bruto xerado por unha economía vai destinada a remunerar o factor traballo.

Este concepto inclúe a remuneración total, en efectivo ou en especie, a pagar por un empregador a un asalariado a cambio do traballo realizado durante o exercicio contable. É un concepto interior, segundo apunta o IGE, e considera as rendas do traballo pagadas por unidades residentes, independentemente da residencia do asalariado.

EVOLUCIÓN POSITIVA EN TERMOS CORRENTES

En termos correntes, a evolución da remuneración de asalariados, tras seis períodos consecutivos de caídas, é positiva no ano 2015. Isto está relacionado fundamentalmente coa evolución do emprego asalariado, que presenta unha taxa positiva tamén no devandito período.

Na UE-28 este agregado só cae no ano 2009, e no trienio 2010-2012 creceu a taxas superiores ao 2%. En 2013 o crecemento deste indicador foi mais moderado pero volve recuperarse en 2014 con taxas próximas ao 3% e, sobre todo en 2015, cun crecemento do 4.6%.

CRECE O DIFERENCIAL CON EUROPA

A remuneración por hora asalariada en Galicia acadou en 2015 os 16,1 euros. Esta cifra supón o 70% da remuneración por hora na UE-28.

Este diferencial Galicia-UE-28 reduciuse dende o ano 2000 (a remuneración da hora galega representaba o 67% da europea) ao ano 2009, no que a remuneración por hora asalariada alcanzou o 79%. Dende ese período o diferencial volve crecer.

Con todo, esta variable creceu a maior ritmo en Galicia e España que en Europa no que vai de século XXI, especialmente no período 2000-2010.

MENOS PESO DO SECTOR SERVIZOS

A información do sistema de contas permite coñecer en qué sectores (ou ramas de actividade) está concentrada a remuneración de asalariados. Loxicamente, segundo constata a estatística, dependerá do volume de traballo asalariado, e da remuneración media en cada sector.

Como na maior parte das economías occidentais, a remuneración dos asalariados concéntrase no sector servizos. Non obstante, en Galicia, o peso do sector servizos é inferior ao dato español ou da UE-28.

MÁIS ACHEGA DO PRIMARIO E CAÍDA DE INDUSTRIA E CONSTRUCIÓN

A achega do sector primario á remuneración dos asalariados é do 2,8% en Galicia, porcentaxe superior en máis dun punto á remuneración total en España ou Europa.

Analizando a evolución do peso da remuneración de asalariados por sectores ao longo dos últimos 15 anos, obsérvase que o peso da industria se reduce en todo o período, a construción sofre unha caída dende o ano 2007 e o sector servizos non deixa de crecer.

Estes fenómenos son comúns nos tres espazos considerados se ben a magnitude dos cambios é diferente. Así, Galicia ten unha remuneración de asalariados por hora inferior á media europea en todos os sectores.

As diferenzas son menores no caso do sector primario, das actividades financeiras e seguros ou no sector da administración pública, sanidade e educación e relativamente importantes en sectores como o industrial, o sector da información e das comunicacións ou actividades inmobiliarias.

As actividades financeiras e de seguros e a administración pública, sanidade e educación son os sectores que presentan unha maior remuneración por hora en Galicia. En España e na UE-28 tamén son estes sectores de actividade, xunto co de información e comunicacións, os mellor remunerados.

EVOLUCIÓN DO CUSTO LABORAL UNITARIO REAL

En canto á evolución do custo laboral unitario real -indicador que compara a evolución da remuneración por asalariado coa evolución da produtividade do traballo e dos prezos-, en Galicia toma valores positivos en 2008 e 2009.

No período 2001-2007, a evolución da remuneración por asalariado cubría a evolución da produtividade do traballo, pero non o conxunto da produtividade e dos prezos.

No período 2010-2015, o crecemento da remuneración media en Galicia é moi inferior ao crecemento da produtividade, o que provoca que o indicador tome valores negativos.

En 2015, a evolución da remuneración media por asalariado en Galicia é negativa, a evolución dos prezos é lixeiramente positiva e o indicador presenta valores negativos polo incremento superior da produtividade. A evolución de 2015 é similar á evolución da UE-28.