A voceira do grupo municipal do PP no Concello da Coruña, Rosa Gallego, acusou a Marea Atlántica de elaborar para 2017 "o peor presuposto da cidade" e anunciou o seu voto en contra, na Comisión de Facenda, tras o rexeitamento do goberno local ás "liñas vermellas" fixadas polos populares.

En rolda de prensa, sinalou que o presuposto que aprobou a Marea Atlántica en Xunta de Goberno "confirma a parálise de xestión, externaliza máis servizos que nunca, supón graves incumprimentos do seu programa e destrúe oportunidades de emprego".

Para a voceira popular, nas negociacións, quedou claro que a distancia entre as propostas populares e as da Marea é "enorme". "Porque se trata de dous modelos de cidade totalmente distintos", remarcou defendendo a xestión realizada polos populares durante a súa etapa de goberno.

Ademais, reiterou que a situación á que se enfronta a cidade é "un alcalde que non é capaz de ter o presuposto aprobado en tempo e forma por segundo ano consecutivo e que o de 2017 non o estará ata o mes de marzo se presenta unha moción de confianza".