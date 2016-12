Melange, Novidades Carminha, Joan As Police Woman e Iván Ferreiro incorpóranse ao ciclo SON Estrela Galicia en 2017

O ciclo SON Estrela Galicia incorporou novos grupos e artistas para 2017, segundo informa a organización. En concreto, serán, entre outros, Melange, Novidades Carminha, Joan As Police Woman ou Iván Ferreiro.

A eses nomes, súmanse outros como The Rubinoos, Elliot Murphy Oliver Durand. De todos eles, SON Estrela Galicia asegura que traerán "o mellor vivo aos escenarios galegos" grazas a este ciclo. A programación inclúe a xira galega de The Wave Pictures.

Por outra banda, destaca que por primeira vez Iván Ferreiro forma parte do cartel con concertos na Coruña e Santiago presentando os temas do seu disco 'Casa'. Cass MacCombs pechará o ciclo folk do American Autumn en Ourense.